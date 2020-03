Estreno de James Bond se posterga siete meses por coronavirus

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El estreno de la película de James Bond "No Time To Die" ("Sin tiempo para morir") fue postergado siete meses debido a la preocupación global por el coronavirus.



MGM, Universal y los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli informaron el miércoles en Twitter que la cinta llegará a las salas de cine en noviembre de 2020 en lugar de abril. Citaron la consideración del mercado cinematográfico mundial en su decisión.



"No Time To Die" ahora se estrenará el 12 de noviembre en el Reino Unido y el 25 en el resto del mundo.

VEA: Mauricio Ochmann reacciona a rumores de divorcio con Aislinn Derbez



Las películas de Bond perciben una porción significativa de sus ganancias en los mercados internacionales. La última entrega de la serie, "Spectre" ("007: Spectre"), recaudó más de 679 millones de dólares en el extranjero en 2015, de los cuales 84 millones provinieron de China.



La preocupación por el virus y el estreno inminente de la cinta venía gestándose desde hace varios días. Los planes de promoción en China, Japón y Corea del Sur ya se habían cancelado. Y el lunes, el popular sitio de los fans de James Bond MI6-HQ publicó una carta abierta dirigida a los productores en la que los exhortaba a postergar el estreno.



"Es hora de poner la salud pública por encima de las agendas publicitarias de estreno y el costo de cancelar eventos publicitarios", decía la misiva.

ADEMÁS: Los escalofriantes asesinatos de famosos



Las agendas de producción y estrenos de Hollywood también se han visto afectadas. La semana pasada, Paramount Pictures detuvo la producción de la séptima cinta de "Mission: Impossible" ("Misión imposible"), que tenía previsto filmar en Venecia, Italia. El estudio también pospuso el estreno de "Sonic the Hedgehog" ("Sonic: la película") en China.



El brote del coronavirus comenzó en China y se ha propagado alrededor del mundo. En total, más de 94,000 personas han contraído el virus y más de 3,200 han muerto a causa del mismo.