Mauricio Ochmann reacciona a rumores de divorcio con Aislinn Derbez

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Para los fanáticos de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez las muestras de afecto públicas son sumamente importantes y como los actores no lo han hecho desde diciembre de 2019, surgieron rumores de una separación.

Para aclarar todo, el propio Ochmann reveló a la revista Quién que no pasa nada y que simplemente él y su guapa esposa están volcados a darle mucho cariño a su pequeña Kailani; ahora disfrutan los momentos en familia.

Para ignorar los comentarios, Ochmann dio detalles de la hermosa fiesta que le hicieron a Kailani. "La verdad es que toda la semana la hemos estado festejando mucho (a Kailani), el martes (25 de febrero), que fue realmente su cumpleaños, nos despertamos y le cantamos las mañanitas con globos y regalitos y pasamos con ella el día, pero su fiesta fiesta, ya con todos sus invitados y todo, fue el fin de semana".

Favoritos Los actores son una de las parejas jóvenes favoritas del público mexicano por la solidez de su relación y la estabilidad.

Aunque Mauricio asegura que viven solo buenos momentos, la propia hija del comediante Derbez dijo al programa Despierta América que tuvo una crisis matrimonial durante el primer año de vida de su hija.

"Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante. Ya tenía casi un año Kai, pero también ahí me pegó muy duro este rollo de la maternidad, pero también estábamos un poquito medio en crisis de pareja. A mí me pegó en un momento que dije 'No me pudo haber llegado en el peor momento todo este viaje", manifestó la guapa actriz.

