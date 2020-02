TardEH Artística: La Madriguera y Hype Loud Music, la voz del género urbano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ayudar a los artistas del género urbano es la principal visión de Hype Loud Music y el grupo La Madriguera.

"Tracktor", uno de los miembros de equipo de Hype Loud Music, platicó con EL HERALDO sobre los retos que tienen los artistas hondureños y su trayectora en el rap undergraund.



Este joven, cuyo nombre es Pablo Mendoza, es originario de la capital y lleva al menos 14 años en la cultura del Hip Hop.



Además, de hacer rap, baila breakdance, dibuja y está estudiando para poder ser un tatuador.



Para "Tracktor" el rap es su voz. "Todo lo que yo puedo expresar y quizá en algún lugar me lo prohíben o me quitan la libertad de expresión, el rap me lo da", dijo.



También contó a EL HERALDO sobre los nuevos proyectos que tienen y uno de ellos es la canción de Otny Letras, llamada "Tuany One Savage" que ya está en la página de YouTube de Hype Loud Music.

Mira la entrevista completa aquí: