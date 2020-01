Netflix confirma segunda temporada de la serie Luis Miguel

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La plataforma Netflix confirmó este martes que habrá una segunda temporada de la serie Luis Miguel.

Los primeros capítulos de la segunda parte de la serie se estrenarán este 2020, así lo confirmó la plataforma con un video que en pocos minutos alcanzó miles de reacciones en las redes sociales.

El clip muestra a Diego Boneta, actor que interpreta a Luis Miguel, cantando el tema "Cómo es posible que a mi lado". En medio de la grabación, se detiene, toma una bebida y dice: "¿Sabes qué? Una más". Tras un cambio de tomas, aparece nuevamente Boneta, solo que cantando el tema "Así se siente México", dando vida a un Luis Miguel mayor.

Al gigante del streaming no le bastó con lo anterior y escribió: "No lo busques, no lo llames, a Diego Boneta lo encuentras este 2020 en la temporada 2 de Luis Miguel, la serie".

En la plataforma de YouTube, también se publicó el material audiovisual, solo que con un texto diferente.

"Si les creíste que no volveríamos, diles que te mintieron como siempre. Entrégate a la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie' con el regreso de Diego Boneta en el papel de El Sol de México", haciendo referencia a todos los rumores que circularon en las redes sociales.



De esta manera, Netflix deja atrás los rumores sobre que el actor no interpretaría a Luis Miguel en la segunda temporada de la serie que ha sido todo un éxito.

"Luis Miguel, la serie" cuenta la vida del cantante mexicano. Detalla gran parte de la complicada infancia de "El sol de México", así como sus inicios en la música, amores y romances.