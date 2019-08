Taylor Swift acusa al gobierno de Trump de ser una "autocracia"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Taylor Swift, que actualmente promociona el lanzamiento de su nuevo álbum, acusó al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de ser una "autocracia".



"Somos una democracia, al menos, eso se supone que somos, donde tienes permitido estar en desacuerdo, disentir, debatir", dijo la estrella pop en fragmentos de una entrevista adelantada por The Guardian.



Al hablar sobre Trump, la cantante de 29 años aseguró: "Realmente creo que él piensa que esto es una autocracia".



"Se usaron todos los trucos más sucios del libro y funcionó", dijo la cantante sobre el gobierno estadounidense, al que también acusó de estar engañando a la opinión pública haciéndole creer que "si odias al presidente, odias a Estados Unidos".



Swift se ha enfrentado a críticas en el pasado por evitar hablar de política. Especialmente en 2016, cuando no utilizó su enorme plataforma para respaldar a un candidato en las elecciones presidenciales.



Ahora asegura sentirse "arrepentida" de no haber alzado la voz durante los comicios, diciendo que habría respaldado a Hillary Clinton.



Pero Swift detalló que su disputa con Kanye West y Kim Kardashian, junto con el diagnóstico de cáncer de su madre, la hicieron mantener un perfil bajo.



"Solo estaba tratando de proteger mi salud mental", dijo en la entrevista, que se publicará en su totalidad el sábado.



"Simplemente sabía lo que podía manejar y sabía lo que no podía. Estaba literalmente a punto de quebrarme".



Antes de la votación de mitad de período de 2018, en octubre pasado, Swift respaldó al candidato demócrata al Senado de Estados Unidos en su estado natal de Tennessee, criticando el pobre historial de su contrincante republicana en derechos de las mujeres.



"Haré todo lo que pueda para 2020", aseguró Swift a The Guardian, señalando las continuas batallas que amenazan el derecho de las mujeres de abortar.