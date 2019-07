Chiquis Rivera sobre agresión a camarógrafo de El Gordo y la Flaca: La seguridad hizo su trabajo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Luego del tremendo relajo en el que hubo golpes, piedras y gritos, Chiquis Rivera y su ahora esposo Lorenzo Méndez rompieron el silencio sobre lo ocurrido durante su boda, realizada el pasado fin de semana.

La pareja hizo un alto a sus vacaciones de luna de miel para explicar a sus seguidores porqué decidieron mantener en privado su enlace matrimonial.

A través de un video, la hija de Jenny Rivera comenzó diciendo "Me siento un poco frustrada porque siento que no tengo que hacer algo así (grabar un video dando explicaciones) días después de mi boda, siento que este debería ser un tiempo para disfrutar esta nueva etapa de mi vida".

En el material Chiquis Rivera aclaró que la exclusiva de su boda no fue vendida. "La boda no se vendió en ningún lado, ni a Univision, ni a Telemundo, ni a ninguna revista, eso lo quiero aclarar ahorita porque para mi corazón es importante".

Además, explicó que "tuvieron cuatro ofertas de mucho dinero", pero "decidimos los dos que no era lo que queríamos para un día como este, un día sumamente importante en la vida de ambos, un día sagrado".

Mucho se especuló sobre este tema y medios internacionales rumoraban que la pareja fue extrema con la seguridad porque quería escenas exclusivas para su reality show, algo que la joven cantante negó rotundamente.



"Yo quería que todo estuviera perfecto, quería enfocarme en el amor que le tengo a Lorenzo, no quería estar pendiente de las cámaras ni que me criticaran de cómo me veía", así justificó el momento en que sus miembros de seguridad la ocultaran bajo sombrillas negras para evitar las cámaras.

Sobre lo ocurrido con el camarógrafo de El Gordo y la Flaca reveló que no es su culpa, pues fue el reportero quien empezó agrediendo al guardia de seguridad.

"Quiero que sepan que la seguridad no era seguridad personal, sino una compañía contratada para el evento", detalló, pero también indicó que "la seguridad hizo su trabajo y sí, vi el video donde se ve claramente, que el señor de la cámara le pegó al hombre de la seguridad. No es nuestra culpa, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con ustedes.



Lorenzo, por su parte, indicó que ellos desconocían lo ocurrido con el camarógrafo, pero se enteraron mediante un video y que el objetivo de contratar "la seguridad era para evitar cualquier percance".



"Nosotros nos debemos al público, pero tenemos derecho de nuestra vida privada", reconoció Chiquis Rivera.