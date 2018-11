Ingrid Coronado renuncia al programa Venga la Alegría de Tv Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La famosa presentadora de Venga la Alegría de Tv Azteca, Ingrid Coronado, le puso punto final a su vida al frente del programa matutino de la cadena mexicana.



La noticia fue confirmada por los diferentes programas de entretenimiento del canal, quienes manifestaron que la razón de Coronado fue por el cansancio.



La periodista Mónica Castañeda comentó en Ventaneando que se acercó a Ingrid para pedirle una entrevista y ella se negó, porque no era el momento.



"Me dijo que ha vivido 19 años entre sus asuntos personales y el trabajo y que no ha descansado, entonces que ella se va a tomar un tiempo de descanso para después seguir trabajando", reveló.



La mexicana es la imagen desde hace varios años del show matutino y de otros programas de la cadena.



La presentadora no dio a conocer la noticia durante el programa, por lo que no se despidió de su público.