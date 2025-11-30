  1. Inicio
Es falsa la encuesta de Paradigma que da aventaja a Nasralla en las elecciones generales

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

No hay registros del sondeo que aventaja a Nasralla y la encuestadora lo desmintió

  • 30 de noviembre de 2025 a las 19:31
Captura de pantalla a una imagen difundida por WhatsApp hecha el 30 de noviembre de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- En grupos de WhatsApp se mueve una encuesta atribuida a Paradigma en la que el candidato al Partido Liberal, Salvador Nasralla, aventaja durante las elecciones generales 2025.

Sin embargo, es falso. La encuestadora Paradigma desmintió la autoría del sondeo a través de sus redes sociales.

Captura de pantalla a una imagen compartida por WhatsApp el 30 de noviembre de 2025.

 (Imagen: WhatsApp)

Las urnas cerraron este domingo 30 de noviembre durante las elecciones generales de 2025. El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará el primer corte de los comicios a las 9:00 p.m.

Lo desmiente

Una pesquisa en Google Lens de la encuesta llevó a una publicación de la firma en la que desmiente la autoría del sondeo que usuarios en redes sociales dan por verdadero.

"Queremos informar que la imagen que está circulando en redes sociales, atribuida a Encuestadora Paradigma, es totalmente falsa", indica textualmente la descripción de la publicación.

Y sigue: "Nuestros estudios son realizados con los más altos estándares de calidad y los resultados los publicamos únicamente por nuestros canales oficiales y respetando los terminos legales".

EH Verifica también desmintió otras encuestas durante el desarrollo de los comicios (1, 2)

Nuestras clasificaciones
FALSO

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

José Quezada
José Quezada

Periodista egresado de la UNAH. Se desempeña como redactor digital de El Heraldo desde 2022. Se especializa en la elaboración de noticias de última hora, Fact-checking, semblanzas, temas políticos y educativos.

