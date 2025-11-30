Encuesta de Gates Ciencia de Datos que aventaja a Rixi Moncada es falsa

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve por redes sociales, específicamente en WhatsApp, una encuesta atribuida a Gates Ciencia de Datos que coloca a Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre) al mediodía de este domingo 30 de noviembre de 2025, durante las elecciones generales. Sin embargo, es falsa. No existe registros públicos ni del sondeo ni la supuesta encuestadora en las redes sociales y en la web. "Reporte Electoral Honduras 2025, Elecciones Generales 2025. Resultados de la Muestra 12:00 p.m.", dice el titular del sondeo que circula este domingo 30 de noviembre de 2025.

Las elecciones generales de 2025 se están desarrollando este domingo, donde más de 6.4 millones de hondureños se encuentran habilitados para ejercer el sufragio y elegir a uno nuevo presidente. Además de los 128 diputado al Congreso Nacional, congresistas al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 298 alcaldes. Hasta las 3:00 p.m., la consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó que más de 2 millones de votantes en lo comicios generales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sin evidencia