Encuesta de Gates Ciencia de Datos que aventaja a Rixi Moncada es falsa

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve por redes sociales, específicamente en WhatsApp, una encuesta atribuida a Gates Ciencia de Datos que coloca a Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre) al mediodía de este domingo 30 de noviembre de 2025, durante las elecciones generales.
Sin embargo, es falsa. No existe registros públicos ni del sondeo ni la supuesta encuestadora en las redes sociales y en la web.
"Reporte Electoral Honduras 2025, Elecciones Generales 2025. Resultados de la Muestra 12:00 p.m.", dice el titular del sondeo que circula este domingo 30 de noviembre de 2025.
Las elecciones generales de 2025 se están desarrollando este domingo, donde más de 6.4 millones de hondureños se encuentran habilitados para ejercer el sufragio y elegir a uno nuevo presidente. Además de los 128 diputado al Congreso Nacional, congresistas al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 298 alcaldes.
Hasta las 3:00 p.m., la consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó que más de 2 millones de votantes en lo comicios generales.
Sin evidencia
Según la encuesta, Moncada lidera con más del 50 puntos de la intención de voto en los más de 200 centros presuntamente seleccionados. El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se encuentra en segundo lugar con 30 puntos, y Salvador Nasralla, con 15.
No obstante, una búsqueda inversa usando Google Lens con la imagen del sondeo no encontró resultados que validen su existencia.
Tampoco al buscar el nombre de la presunta encuestadora en la web y redes sociales, no se encontró evidencia.
Una pesquisa al logo de la supuesta firma encuestadora, no llevó a resultados que acreditaran la existencia de la misma.
En todo caso, la difusión de encuestas a boca de urna solo está permitida tres horas después del cierre de la votación. Además deben contar con la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Una revisión al portal del CNE en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), no ubicó que la encuestadora Gates Ciencias de Datos esté autorizada para el proceso.
Por lo tanto, la encuesta atribuida a Gates Ciencia de Datos que aventaja a Rixi Moncada es falsa. No se encontró registro del sondeo ni de la supuesta encuestadora en ninguna red social o sitio web, ni siquiera mediante búsquedas inversas o la pesquisa de su logo.