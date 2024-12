Los 10 fact-checks políticos más relevantes de EL HERALDO Verifica en 2024

Sin embargo, su afirmación no tiene evidencia que la respalde . Ni la Secretaría de Finanzas ni el Banco Central de Honduras (BCH) muestran que la deuda pública de Honduras es de 20,000 millones de dólares.

Por ese monto, el gobierno hondureño paga anualmente 2,089.6 millones de dólares, no 1,500, como afirmó Reina.

4. Luis Redondo: “Cumpliendo con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al pleno, ni dar trámite a esta solicitud (renuncia Salvador Nasralla”

Además, el 27 de enero de 2022 Nasralla asumió como designado presidencial, no como titular del Poder Ejecutivo, como afirmó Redondo.

“Cumpliendo con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al pleno, ni dar trámite a esta solicitud que lo que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución y no voy a apoyar ningún tipo de reelección presidencial”, aseguró el 25 de abril de 2024 en su perfil X.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que no puede presentar ante el pleno del Congreso (los 128 diputados), ni tramitar la renuncia de Salvador Nasralla como designado presidencial, ya que al permitirlo constituiría una “violación a la Constitución de la República porque apoyaría una reelección presidencial”.

Sin embargo, no es cierto . Pese a que en enero de 2022 la presidenta Xiomara Castro informó de la expulsión de los diputados disidentes de Libre por la crisis en el Congreso, el Tribunal de Honor no procedió en la formal separación de Cálix y el grupo de congresistas, por lo que todo se quedó en un arreglo político entre el precandidato presidencial y el coordinador del partido, Manuel Zelaya.

“El expediente o el recurso de echarle la culpa a Mel es una práctica deportiva de la política en Honduras, y ya no pega especialmente cuando lo hace alguien que fue expulsado de Libre por traición”, afirmó Ochoa.

No obstante, es falso . El artículo 9 de los estatutos del Partido Liberal establece que sus miembros, para poder aspirar a cargos de elección popular, lo pueden hacer acreditando su membresía de integrantes de la entidad y cumplir con lo que estipula la Constitución y la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas.

El pasado 8 de noviembre, Canal 8, el estatal, publicó en redes sociales y su sitio web una pieza informativa acompañada de imágenes de una supuesta encuesta atribuida a la encuestadora mexicana Tresearch International, que situó a Rixi Moncada como la política mejor posicionada de la nación en octubre de 2024.

“La prestigiosa encuestadora internacional TResearch, ha publicado una encuesta en donde resalta que la precandidata por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, es la figura política más aprobada por los hondureños”, dice textualmente la publicación.

Pero no hay evidencia, pues no se encontró registró de la encuesta en las redes sociales ni en el dominio de Tresearch. Una búsqueda en las redes sociales de la encuestadora Tresearch (X, Facebook y Linkedin) no mostró resultados que confirmen la existencia de tal estimación.

Tampoco se encontró la encuesta en el sitio web. De hecho, el estudio publicado más reciente data del 6 de marzo de 2024, que trata sobre los refugiados en México. Pese a que la encuestadora tiene más de 6 años de estar registrado, en el dominio, el estudio más antiguo es del 14 de mayo de 2022, sobre la pobreza en México, y realizado por Carlos Penna.