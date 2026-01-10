Verificar antes de compartir: clave contra la rampante desinformación

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales, la velocidad ya no solo compite con la verdad: muchas veces la atropella. Verificar antes de compartir se volvió una habilidad cívica básica, porque la desinformación se apoya en lo visual y en lo emocional. La oleada de contenidos falsos que siguió a la captura de Nicolás Maduro dejó una advertencia: hoy un hecho noticioso puede llegar envuelto en “pruebas” fabricadas con inteligencia artificial (IA), listas para viralizarse y empujar a la audiencia a conclusiones apresuradas. El 3 de enero, tras el anuncio de una operación estadounidense en Caracas, se multiplicaron imágenes que supuestamente mostraban la detención. Circularon recortes verticales, capturas de pantalla, fotos borrosas “filtradas” y montajes con estética institucional. Algunas piezas venían acompañadas de frases como “confirmado” o “fuente confiable”; otras se difundieron desde cuentas grandes que solo replicaron lo que ya estaba en tendencia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En ese clima, el algoritmo premió el impulso y castigó la duda. La atención se volvió moneda y la verificación, una molestia.

Maduro y el minuto cero de la duda

Cuando estalla una crisis, el vacío informativo se vuelve terreno fértil. Quien quiere manipular no necesita inventarlo todo: le basta con rellenar huecos. Así aparecen deepfakes, imágenes generadas y videos fuera de contexto mezclados con material auténtico de explosiones o aeronaves. La mezcla funciona porque se parece a la realidad y porque apela a emociones de alto voltaje —miedo, euforia, rabia— que empujan el dedo hacia “compartir”. Mientras más tenso el momento, más difícil resulta diferenciar una pieza real de una fabricada, sobre todo cuando confirma prejuicios o expectativas. Horas después, el presidente de Estados Unidos publicó una imagen de Maduro bajo custodia, supuestamente a bordo de un buque de guerra. Para muchos fue la prueba final. Para una sala de redacción responsable, fue el inicio de otro examen: rastrear el origen, pedir la versión completa, revisar si hay señales de edición, comparar con imágenes previas del barco, buscar coherencia en uniformes, esposas, sombras y perspectiva. Los detectores automáticos de IA pueden orientar, pero no entregan un veredicto inequívoco en tiempo real. Ante la incertidumbre, algunos medios optaron por presentar la imagen como parte del posteo presidencial, con contexto y cautela, no como una fotografía periodística autónoma. La lección no se agota en “cazar deepfakes”. Incluso una imagen auténtica puede circular recortada, con pie de foto engañoso o usada para imponer una narrativa. La pregunta clave pasa de “¿es real?” a “¿qué pretende que yo crea y haga con esto?”. Si la pieza busca acelerar tu reacción, probablemente intenta saltarse tu pensamiento. Para el docente de Periodismo Digital de la UNAH, Edwin Ordóñez, verificar la información ayuda a tener un criterio claro de lo que en realidad pasa; de lo contrario, “nos convertimos en propagadores de mentiras y en parte de esta pandemia que cada día crece. Si verificamos, ayudamos a la sociedad y evitamos la incertidumbre que se pueda crear”. Para Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), es fundamental la creación de una cultura de verificación en la ciudadanía, ya que, a su criterio, al no hacerlo “puede generar una crisis mayor y afectar a terceros”.

Fact-checking: una disciplina