“Cumpliendo con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al pleno, ni dar trámite a esta solicitud que lo que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución y no voy a apoyar ningún tipo de reelección presidencial”, aseguró el 25 de abril de 2024 en su perfil X (antes Twitter).

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que no puede presentar ante el pleno del Congreso (los 128 diputados), ni tramitar la renuncia de Salvador Nasralla como designado presidencial ya que al permitirlo constituiría una violación a la Constitución de la República porque apoyaría una reelección presidencial.

EL HERALDO Plus Factual intentó comunicarse con Luis Redondo, pero no obtuvo respuesta.

En todo caso, la única manera por la que Nasralla puede ser inhabilitado es si el Congreso no acepta su renuncia seis meses antes de las elecciones generales, fijadas para el 30 de noviembre de 2025.

Además, el 27 de enero de 2022 Nasralla asumió como designado presidencial, no como titular del Poder Ejecutivo, como afirmó Redondo.

No es presidente

Consultado por el equipo de verificación de EL HERALDO, el abogado y analista Kenneth Madrid dijo que “la renuncia de Salvador Nasralla no es violatoria de la Constitución , porque la Constitución permite que él pueda renunciar y, además, él nunca ha sido designado como presidente en funciones por parte de la presidenta Xiomara Castro, por lo que tiene la vía libre para renunciar” .

La Constitución establece que conforme al artículo 205, numeral 12, es responsabilidad del pleno, compuesto por los 128 diputados, decidir sobre la admisión o no, de la renuncia, tanto del presidente como de los designados presidenciales, no exclusivamente del presidente del Congreso.

Para Kenneth Madrid, “el artículo 205, numeral 12 de la Constitución, le dice que él debe someter la renuncia a discusión de la cámara legislativa, de los diputados y no es una potestad del presidente del Congreso decidir si la somete o no”.

Sin embargo, Redondo argumentó que no puede presentar la solicitud de renuncia al pleno debido a que esto implica violaciones constitucionales.

En ese sentido, Madrid expresó que la Constitución no otorga a Luis Redondo la autoridad para evitar someter la renuncia a debate en la cámara.

“El argumento que él establece para poder decir que es violatorio de la Constitución su renuncia no es correcto tampoco; él no tiene capacidad de poder hacer esa interpretación ni la facultad porque no se la da la Constitución”, puntualizó.

Opinó además que Redondo “está actuando de forma emocional, de forma personal y eso es incorrecto porque traslada un problema político al ámbito personal. Está faltando a sus funciones con sus acciones; es una acción ilegal”.