”El expediente o el recurso de echarle la culpa a Mel es una práctica deportiva de la política en Honduras, y ya no pega especialmente cuando lo hace alguien que fue expulsado de Libre por traición” , afirmó el 8 de abril (sus palabras se pueden escuchar desde el minutos 1:23:23 del siguiente video).

EL HERALDO Plus intentó comunicarse con Ochoa para conocer la fuente de su afirmación, pero no obtuvo respuestas.

Sin embargo, no es cierto. Pese a que en enero de 2022, la presidenta Xiomara Castro informó de la expulsión de los diputados disidentes de Libre por la crisis en el Congreso, el Tribunal de Honor no procedió en la formal separación de Cálix y el grupo de congresistas, por lo que todo se quedó en un arreglo político entre el precandidato presidencial y el coordinador del partido, Manuel Zelaya.

Mencionó que la postura de Castro ni siquiera llegó al Tribunal de Honor de Libre: “No procedió” , por lo que no existió análisis o dictamen del ente competente, pese a que la petición de la titular del Ejecutivo, para que quedara en “carácter firme” .

“La bancada ha votado siempre conjuntamente, así que yo creo que fue no solo subsanado el asunto, no hubo necesidad nunca de llegar a la expulsión” , detalló.

Consideró que la diferencia entre Cálix y la postura de Libre logró llegar a un pacto y no hubo necesidad que la falta del ahora precandidato presidencial fuera enviada al Tribunal de Honor.

“El Tribunal de Honor no se metió en eso, hubo una expresión de la Presidenta cuando pasó lo del Congreso pero no trascendió, sino a un acuerdo o un arreglo político y eso mantuvo pues la estabilidad y la consistencia del Congreso Nacional” , expresó.

El asesor presidencial en materia de comunicaciones y dirigente de Libre, Gilberto Ríos,consultado por el equipo de verificación de EL HERALDO, explicó que la expulsión de Cálix tuvo un ”arreglo” y no pasó a concretarse oficialmente, pese al anuncio realizado por la mandataria hondureña.

El dirigente de Libre, Gilberto Ríos, también confirmó que el acuerdo se mantiene vigente hasta el fin del actual gobierno, es decir, hasta 2026, por lo que Cálix actualmente pertenece al partido Libre y no fue expulsado.

Tribunal de Honor no dictaminó expulsión

Asimismo, el estatuto indica que el Tribunal de Honor puede funcionar de manera “independiente” y proceder en contra de hechos irregulares de la institución política, situación que no pasó con Cálix.

Jorge Cálix se encuentra actualmente habilitado para participar en las elecciones internas por el partido Libre y pertenecer en la militancia, porque el proceso no llegó al Tribunal de Honor, pese a que lo ordenó Castro.

Pero no es cierto que Jorge Cálix fue expulsado de Libre por traición, pues el Tribunal de Honor no recibió una denuncia formal que tuviese que ser analizada y posteriormente dictaminada, halló EL HERALDO Plus Factual.

Por lo tanto, calificamos de falsa la afirmación de Ochoa