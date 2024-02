A continuación, EL HERALDO Plus Factual repasa algunas de las frases de Castro ( 1 ), Redondo ( 2 ) y Obando ( 3 ) en la instalación de la tercera legislatura (algunas aseveraciones no se verificaron porque ya lo habíamos hecho y otras porque son parte de la retórica política):

No obstante, está debajo de cinco naciones: Panamá (6.1%), Costa Rica (4.9%), Paraguay (4.5%), México (3.6%) y Guatemala (3.4%).

En ese sentido, EL HERALDO Plus Factual analizó el informe “ Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023 ”, que es el más reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde se constató que la economía de Honduras es de las que más creció en 2023.

De acuerdo con expertos consultados por EL HERALDO Plus Factual, la reducción en la tasa de la inflación no significa que los precios de los productos bajen, sino que es un desaceleramiento frente a los picos registrados en 2022.

Asimismo, un boletín Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) titulado: “Situación Económica del País al Cierre de 2023 y Perspectiva para el 2024”, estima un 3.2 % y 3.7% de crecimiento, cifras similares a las expresadas por la Cepal.

“Honduras alcanzó una producción histórica de granos básicos, como el frijol con más de 3.4 millones de quintales, por otro lado el maíz con 15 millones de quintales”: Verdadero

Luego de constatar en los informes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de 2023, los productores nacionales lograron generar al menos 3.4 millones de quintales de frijoles, superando en casi un 15% el número de producción en 2022, que cerró con 2.9 millones.

Del mismo modo, las cifras de la SAG indican que en 2023 se cosecharon 500,000 quintales de frijol más, en comparación al 2022, cuando se contabilizó un total de 2.9 millones producidos en Honduras.

Por lo tanto, las cifras de la SAG concuerdan con las expresadas por Castro en su discurso dentro del Legislativo.

EL HERALDO Plus Factual no pudo verificar la cantidad de quintales de maíz generados en Honduras. La titular de la SAG, Laura Suazo, no respondió llamadas ni mensajes. Es más, ante la petición de este equipo, asignó a una persona para responder la petición, pero tampoco lo hizo.

“Mediante las transferencias de la Red Solidaria y Acción Solidaria, un total 330 mil familias recibieron apoyo, donde además se entregaron 103,622 becas estudiantiles”: Verdadero

El Programa Becas Solidarias cerró el 2023 con una inversión total de 743,278,250 lempiras, diseminados un total de 103,622 becas estudiantiles para el apartado de ayudas de todos los niveles, según reportó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Asimismo, Sedesol también reportó un total de 330,000 familias que fueron las beneficiadas mediante los programas de ayuda social creados por el gobierno.

“Con el programa Yo sí puedo ya declaramos 100 municipios libres analfabetismo después de atender a más de 130,000 compatriotas de todas las edades que ahora saben leer y escribir”: Verdadero

A través de una solicitud de información a la Secretaría de Educación, la encargada del programa, EL HERALDO Plus Factual constató que Castro acertó en su afirmación, pues sí son 100 municipios los declarados libres de analfabetismo al cierre de 2023.

Educación detalló que estos municipios están en 15 departamentos, ubicados en el oriente, centro y occidente de Honduras.

Además, Educación contabiliza un resultado de 138,876 personas alfabetizadas al finalizar el 2023, cifra superior a la declarada por Castro, que aseveró que son “más de 130,000” las personas que ahora saben escribir y leer”.

No obstante, cabe resaltar que no se obtuvo respuesta de la metodología utilizada para definir cuando una persona puede ser declarada sin analfabetismo.

“Honduras es el Estado más pobre y desigual de América Latina”: Falso

Pese a que Honduras sí es uno de los países con altos porcentajes de pobreza y desigualdad, no es el primero en el continente, debido a que hay periodos en los que se incrementa y en otros en los que disminuye producto de la pobreza coyuntural.

De acuerdo con el Coeficiente Gini de 2021 , que mide la desigualdad en distribución de ingresos por país a nivel de Latinoamérica y el Caribe (entre más alto el coeficiente, mayor desigualdad impera en el país), en primer lugar se posiciona Colombia, con un coeficiente de 54.2, seguido de Santa Lucía, con 51.2, Panamá, con 49.8, Costa Rica, con 49.3, Brasil,l con 48.9, y Guatemala, con 48.3.

Honduras aparece en el séptimo lugar con un coeficiente de 48.2.

También se analizó el Índice de Desarrollo Humano (IDH ), un indicador que mide el crecimiento del país analizando la salud, educación y los ingresos, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Conforme al IDH de 2021, que es el más reciente, Honduras tiene uno de los índices más bajos a nivel latinoámericano (entre más alto es el IDH es mejor). se encuentra en el puesto 137, con un valor de 0.621, por arriba de Haití, que se posiciona en el lugar 163, con un índice de 0.535.

En cuanto a la pobreza, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, Honduras es el país más pobre después de Haití, tras analizar sus más de 9.9 millones de habitantes y un ingreso anual per cápita de 2,340 dólares.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), señala que el país con el menor PIB (Producto Interno Bruto) per cápita de la región latinoamericana es Haití, con un ingreso aproximado de 1,680 euros.

Le sigue Nicaragua con, 2,171 euros, Venezuela, con 2,895 euros, y Honduras, que aparece en el cuarto país de esta lista, con un ingreso PIB per cápita de 2,906 euros.

“Se ha restaurado más de 65,000 hectáreas de bosques: Sin evidencia

Pese a que EL HERALDO Plus Factual solicitó la cantidad exacta de hectáreas de bosques restauradas en Honduras, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) no respondió la petición.

Al cierre de 2023, se contabilizaron un total de 3,062 siniestros y 223,494 zonas afectadas. Pero no se constató (hasta el momento) las zonas recuperadas por el gobierno de Castro.

“Se atendieron más del 80% de los incendios forestales logrando una disminución de las áreas promedio afectadas por incendio de 102.9 a 73 hectáreas”: Sin evidencia

EL HERALDO Plus Factual tuvo acceso a las Estadísticas de Incendios Forestales Reportados en Honduras en 2024 realizado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), que registraron un total de 3,062 siniestros y 223,494 zonas afectadas.

No obstante, EL HERALDO Plus Factual no constató en ninguna de las cifras registradas por el ICF que se hayan disminuido de 102.9 a 73 hectáreas, como lo afirmó la presidenta.

“Las estructuras criminales y el narcotráfico se infiltraron en el Estado, pero con la Policía Nacional, la Policía Militar y la Fuerzas Armadas erradicamos más de tres millones de plantas de coca y 748,506 de marihuana, 570 kilos de cocaína y 740 kilos de fentanilo”: Inexacto

Un informe de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), de la Policía Nacional, contabilizó un total de 234,000 plantas de marihuana, y no los 748,506, como aseveró la mandataria hondureña.

Asimismo, la DNPA, entidad de la Policía Nacional encargada erradicar esas actividades, registró al cierre de 2023 la incautación de 493 kilos de fentanilo, y no 740, como aseguró Castro

Además, en los registros de la DNPA se constató que fueron erradicados 3.6 millones de arbustos de hoja de coca. También se comprobó, que según estadística de las autoridades, sí fueron erradicados 570 kilos de cocaína.