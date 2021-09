TEGUCIGALPA, HONDURAS.- María Hernández dejó atrás el puesto de vacunación vehicular, saludó a su hijo que la llevó y se persignó mirando al cielo: “Esperé todo un año este día, estoy feliz”, dijo el 21 de mayo pasado, emocionada, tras recibir la primera dosis de la vacuna anticovid Sputnik V en el Campo de Parada Marte cuando el gobierno comenzó a inocular a la población mayor.



Después de 80 días, mientras esperaba el componente B, la mujer, una maestra jubilada de 77 años, falleció de covid-19 en su casa a consecuencia de que no logró ser estabilizada en un triaje ni ser ingresada en un hospital debido a la saturación en la red pública.



Aunque el gobierno logró vacunar con la pauta completa al 28% de la población meta (7.1 millones) hasta el 20 de septiembre, las muertes a causa del virus cada vez son más en relación con el transcurso de los días.



Y precisamente la población mayor es la que está falleciendo más en comparación con otros grupos de edad, pese a que fue el sector priorizado por las autoridades durante la vacunación en Honduras.

Mayores, en el ojo del covid

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los decesos confirmados de covid-19 del 1 al 22 del cursante septiembre en Honduras, con la excepción del 21 porque la Secretaría de Salud no proporcionó el reporte de ese día.



En los 21 días estudiados se registraron 628 muertes en el territorio nacional, una cifra que marca la pauta de que septiembre se perfila a ser uno de los más mortíferos desde que ocurrió el primer deceso en la pandemia (25 de marzo de 2020).



Este equipo además encontró que el 63% de los muertos confirmados a causa de la enrmedad fueron personas mayores de 60 años de edad, lo que se traduce en dos de cada tres.

Para algunos especialistas es normal que los longevos mueran más por causa del virus pero la mayoría que fue consultada por EL HERALDO Plus consideró inexplicable el número debido a que ese grupo ha sido prioridad durante el proceso de vacunación.

“Se debe realizar una investigación exhaustiva de cada uno de los decesos de mayores de 60 años para saber cuáles son los factores que causan el repunte en ese sector etario”, planteó el excoordinador de la Unidad Epidemiológica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Mario Mejía.



A falta de un estudio, el exfuncionario consideró que la causa del repunte de muertes en el grupo etario antes mencionado se debe a la periodicidad entre la aplicación de la primera y la segunda dosis.



“Pudo suceder que una persona murió mientras no había desarrollado el nivel de anticuerpos suficiente después de la primera o segunda dosis”, expuso.



EL HERALDO Plus intentó contactar a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, para conocer si se pretende establecer estrategias para confirmar las causales del aumento de decesos de covid entre el grupo priorizado durante la vacunación, pero no se obtuvo respuesta.

Timorata cobertura

Que personas mayores de 60 años están muriendo más en Honduras de covid se debe a una principal causa para el infectólogo Tito Alvarado: el rezagado proceso de cobertura.



El integrante de la plataforma “Todos contra el coronavirus” recomendó a las autoridades realizar brigadas de vacunación en las casas de las personas que no han podido vacunarse para reducir -en la medida de lo posible- la alta incidencia que encamina a las 10,000 muertes por coronavirus en el país.



“Las personas no tienen que ir a buscar la vacuna, es la vacuna la que tiene que ir a buscar a las personas porque si no la consecuencia será el incremento de muertes en la población longeva”, comentó.



“Hay muchas personas mayores que no se han vacunado porque no han podido y las autoridades tampoco buscan inocular a todos los faltantes, que son muchos todavía”, agregó.



Para Alvarado dos factores son los que más inciden en la crítica situación para los mayores de 60 años: la violencia de la variante delta y las enfermedades de base que padece la mayoría de las personas de ese grupo, que rondan los 800,000 individuos.

Ocurre lo mismo

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus también estudió los decesos de coronavirus a nivel hospitalario comprendidos desde el 1 de enero al 31 de julio de 2021, por medio de la solicitud de información SOL-SDS-2144-2021.



Casualmente la situación coincide con el registro de muertes solamente de septiembre: el 65% son mayores de 60 años, “lo que indica que pese a que han sido prioridad, la mayoría no se ha vacunado”, estimó el médico Kevin Durón.



Ese lapso de 211 días fallecieron debido al patógeno invisible 2,251 personas en hospitales, y -según el análisis- entre más joven es el grupo etario, menor es la cantidad de decesos.





Un buen parámetro de los efectos de la vacunación masiva es el personal médico: cuando en Honduras el 60% del personal sanitario tenía las dos dosis (a mediados de julio pasado), las muertes visiblemente se redujeron, comprobó este equipo.

Problemas

Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) titulado “Vacunas para todos” concluye en que la Secretaría de Salud debe implementar estrategias de vacunación en función de que el 18% de las personas encuestadas no se han vacunado porque no tienen cómo desplazarse a los centros fijos, mientras que un seis por ciento aseguró que tampoco se ha inoculado porque no los quisieron vacunar en los puntos establecidos.



Además, el análisis indica que el 69% de la población rural mayor de 60 años se vacunó, contra un 90% que vive en el casco urbano.



Mientras el enigma se resuelve, mantener la distancia y evitar tanto afecto -cruel para muchos- puede mantener con vida a los mayores, esa generación de oro que nos ha confiado su cuidado.

