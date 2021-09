El covid-19 ha causado un centenar de muertes maternas en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El maligno covid-19 ha arrebatado la vida y truncado el sueño de convertirse en madre a 100 mujeres hondureñas.



Ese es el reporte que tienen las autoridades sanitarias sobre las muertes maternas por la enfermedad viral, entre embarazadas y puérperas a nivel nacional.



“En total son 100 muertes maternas por covid-19, cuando hablamos de muertes maternas nos referimos a varios momentos: el embarazo, el puerperio, pueden ocurrir abortos”, explicó a EL HERALDO el coordinador de la vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud, Homer Mejía.



Añadió que del total de muertes maternas, 31 eran mujeres gestantes que no soportaron las complicaciones del virus.

La mayoría de mujeres encinta que fallecieron también perdieron a su bebé.



A su vez, una de las muertes por covid-19 se produjo después de sufrir un aborto y otra ocurrió en un parto.



Mientras que el resto de víctimas mortales pertenecen al grupo de puérperas, es decir que ya habían dado a luz.



Decenas de embarazadas se convierten en puérperas porque los médicos les practican una cesárea, los médicos sacaron al bebé del vientre para que pueda sobrevivir.



Mejía llamó a las embarazadas a vacunarse contra la mortal enfermedad para que protejan su vida y la del fruto de su vientre.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Carlos Umaña, solicitó a las mujeres gestantes que no teman vacunarse.



El galeno señaló que se debe respetar a las embarazadas que no quieren vacunarse, sin embargo, les indicó que no salgan de sus casas y que no acudan a lugares aglomerados de personas para que eviten contagiarse.



El mayor número de víctimas se encuentra en el grupo de edad entre 20 y 39 años con 89 fallecidas, tanto puérperas como gestantes. De ellas, el grupo etario más afectado es el de 25 a 29 años, con 25 muertes maternas por covid-19.

Las regiones donde se concentra el mayor número de muertes maternas son las metropolitanas de San Pedro Sula y el Distrito Central, el resto de Cortés, Francisco Morazán y Yoro.



El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) estableció una meta de vacunación de 149,003 embarazadas en el país.



Hasta el momento solo 40,000 gestantes han demandado la vacuna anticovid, equivalente a apenas un 27% de cobertura.

