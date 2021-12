Rixi Moncada dice que el CNE "no va a tapar a nadie"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la polémica por la denuncia de actas adulteradas en las diputaciones, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, aseguró que se realizará una investigación y no se "va a tapar a nadie".

En declaraciones en Frente a Frente, Moncada aseguró que se cumplirá con la justicia que pide el pueblo y que se van a verificar todas las actas porque no se puede permitir que el proceso de "ensucie" de la forma que algunos "léperos" quieren hacerlo.



"El pueblo clama justicia, y clama justicia en todos lo ámbitos. Hemos estado siempre dispuestas a que se haga justicia electoral, siempre hay bandidos, siempre hay léperos. Nosotros estamos en el proceso de verificación de los resultados electoras son 54,819 actas en los tres niveles electivos y la ley nos da como máximo un mes para hacer la declaratoria", indicó.



Moncada, afirmó que durante el proceso han sido "totalmente transparentes, sin pretextos, el 100% de las actas serán publicadas".

"La población no debe tener ninguna duda en cuanto si es preciso contaremos esa mil actas que están denunciada una a una hasta obtener el resultado preciso, el resultado que la gente dictó", afirmó.



Asimismo, explicó: "El acta de los diputados, es un acta que siempre ofrece mayor complejidad para el manejo de la junta receptora, sin embargo, esa complejidad pero no va a impedir que nosotros verifiquemos el resultado siempre que la población colabore con sus denuncias públicas".



La representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el CNE reiteró que se debe tener paciencia.



La consejera aseguró que las actas tienen diversos tipos de seguridad, no solo la del papel, por lo que el acta que se estime está adulterada o tiene inconsistencia y que constituye un delito electoral se baje del sistema y se presente.



"No vamos a tapar a nadie, no vamos a encubrir a nadie, y hemos pedido desde ayer (jueves) al Ministerio Público la presencia de 12 fiscales para cubrir los dos turnos -el del día y la noche- en los dos sitios donde está teniendo la verificación a través del sistema de cada una de las actas que están aún pendientes de publicar", dijo la consejera.

Investigación

Además, la consejera Moncada reveló que también se solicitará a la fiscalía la investigación realizada por Renán Inestroza y Salvador Nasralla



"También estamos solicitando la invetigación de las dos denuncias claves que se hicieron el día de ayer (jueves), una la existencia de una red en el CNE que la hizo el señor Inestroza y otra de la existencia o realizaciones de acciones orientadas a cambiar las actas o documentos que hizo Salvador Nasralla", reveló.



Añadió: "Estamos pidiendo sobre esas dos denuncias que sea el fiscal especil de la Uferco y la fiscalía especial de delitos electorales que inicien la investigación".

Moncada dijo que no se puede permitir que el proceso electoral que alcanzó el 70% de la población y que ha sido ejemplo se "ensucie de la manera que se intenta por la presencia, por la insistencia, por las mil actas de las 54,819 que representan la totalidad de los tres niveles electivos".



Si hay mil actas, dos mil actas, todas deben ser investigadas, todas deben ser reportadas y los responsables tendrán que dar cuenta de su conducta, afirmó.



"Invitamos al MP a que le pongamos fin a la impunidad electoral y que se respete la voluntad popular", sostuvo Moncada.