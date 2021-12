Aspirantes a diputados nacionalistas denuncian que su partido quiere meter a otro candidato a “como dé lugar”

“Es una estrategia que el Partido Nacional no brinde información, mañana vence el plazo para impugnar pero sin ver las actas no podemos hacerlo”, concluyó Inestroza. Foto: EL HERALDO

Julio César Cruz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tremendo lío y polémica se está dando dentro del Partido Nacional pues en las últimas horas ciertos candidatos a diputados están denunciando irregularidades a lo interno de la fuerza política.



El parlamentario Renán Inestroza, quien no está alcanzando un lugar en el Legislativo, detalló que habría una intención de meter a un compañero de ellos que estaba quedando fuera.



“Hemos descubierto un sinfín de irregularidades en las actas. María Antonieta (Mejía) denuncia que hay sectores dentro del Partido Nacional que quieren meter a como dé lugar a otro compañero, si lo están haciendo es lamentable”, declaró Inestroza a Radio Cadena Voces.



Uno de los aspirantes nacionalistas que ha ido subiendo como la espuma en las últimas horas es Ebal Díaz, quien hasta hace unas horas era casi un hecho estaba fuera de contienda.



El exministro de la presidencia aparece hasta el corte de hoy al mediodía con 94,028 votos, por encima de Inestroza y a solo 84 sufragios de María Antonieta Mejía (quien está consiguiendo la última plaza). De esta forma, Díaz tendría muchas posibilidades de poder obtener una diputación como uno de los últimos cupos al Partido Nacional en Francisco Morazán.



“Es una estrategia que el Partido Nacional no brinde información, mañana vence el plazo para impugnar pero sin ver las actas no podemos hacerlo”, concluyó Inestroza.