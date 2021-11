Partido Liberal cada vez pierde electores y se hunde en la crisis

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al ritmo con que se mueven los resultados en el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal Hidalgo, sacará menos votos que los que obtuvo Luis Zelaya en las elecciones generales de noviembre de 2017.



Para los analistas políticos esto refleja la crisis interna y falta de liderazgo que enfrenta el partido con bandera rojo, blanco, rojo. Una crisis que, según ellos, de no atenderse conducirá a esta institución política a una rápida decadencia y pronta extinción.

De acuerdo con el sociólogo y analista Eugenio Sosa, el hecho de que Luis Zelaya y algunos candidatos de este partido hayan salido pidiendo el voto para Xiomara Castro repercutirá en la cantidad de sufragios que saque el candidato Yani Rosenthal.



“Es tan importante que usted lo verá y lo va a confirmar, que Yani obtendrá una votación menor que la que obtuvo Luis Zelaya en el 2017”, detalló Sosa.



Y así lo reflejaba este lunes el sistema de registro del CNE que hasta el mediodía mantenía congelados los resultados en 1,861,322 votos equivalente a un 68.9 por ciento de sufragios escrutados y subidos al sistema.



De esta cantidad y porcentaje 165,255 sufragios, equivalente a 9.21%, correspondían a Yani Rosenthal. Hasta este lunes el sistema solo reportaba el ingreso de 9,411 actas de las 18,293 correspondientes al proceso electoral en el área presidencial.

Si en el centro de cómputo la tendencia se mantiene hasta el final del conteo, Yani Rosenthal llegará a obtener menos votos que su antecesor Luis Zelaya, quien en las elecciones generales de noviembre de 2017 sacó 484,187 sufragios, equivalente a 14.74% del total de los 3,476,419 votos registrados en los comicios.

Decadencia

Para el abogado y analista Juan Carlos Barrientos, el fraccionamiento del Partido Liberal surge cuando en el año 2010 se crea el partido Libre (Libertad y Refundación). Más del 55 y 60 por ciento de la membresía liberal se va para el nuevo partido y comienza el deterioro.



“Ahora ya llevamos 12 años de llanura y cuatro más”, pero en esta reciente elección el problema de decadencia se profundizó por otros factores, entre ellos Yani Rosenthal, el problema de que estuvo preso en Estados Unidos le siguió pasando factura, “por eso muchos sectores lo descalificaron. Además en las internas el Partido Liberal quedó otra vez dividido porque la facción de Luis Zelaya nunca acompañó a Yani, más bien pedían el voto para otro candidato”. Por otro lado, la unión de Salvador Nasralla con Xiomara Castro pesó. La gente decía que había que votar por ella para sacar a los nacionalistas del poder. Se usó la práctica de no botar el voto y que votar por Xiomara garantizaba que los “cachurecos serían derrotados, entonces un montón de liberales decidieron contribuir a la derrota de los nacionalistas y eso perjudicó a Yani”, dijo.

Otro elemento que golpeó al Partido Liberal es el acomodación de sus diputados a favor del partido en el gobierno. Temas como la salida de la Maccih no debieron haberse acompañado, señaló. Otro aspecto es que los congresistas liberales no presentaron oposición, cuando se necesitaba más agresividad, más beligerancia, que la gente pudiera apreciar. Si no hay una recomposición de liderazgos dentro del partido, esta entidad va camino a la extinción, sostuvo.

Derrota

Por su parte, Yani Rosenthal, sin comentar la caída de votos a favor de su partido más bien manifestó que se suma “al júbilo del pueblo de Honduras porque se ha terminado con la cacería cachureca porque era uno de los principales objetivos del Partido Liberal”. “Los votos no nos han favorecido en el nivel presidencial, sin embargo, en alcaldías vamos avanzando y todo apunta a que mantendremos prácticamente la totalidad de las alcaldías que ahora tenemos, así como nuestra presencia de diputados en el Congreso Nacional”, expresó.



“Es un deber patriótico respetar y reconocer la voluntad de los ciudadanos, por eso me comuniqué con el coordinador del partido Libre, don Manuel Zelaya Rosales, para felicitarlo y transmitirle las felicitaciones también a la señora Xiomara Castro por su virtual triunfo en estas elecciones”, sostuvo.

