Centros educativos donde CNE realiza simulacro del Sistema TREP

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza este martes un simulacro del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).



La actividad se lleva a cabo en los doscientos noventa y ocho (298) municipios del país, en donde se instalará equipo de transmisión en cada centro de votación, mientras que en los restantes catorce (14) serán efectuados desde estaciones ubicadas en el Distrito Central, con actas diseñadas especialmente a tal efecto.

LEA: ¿Qué tan depurado quedará el nuevo censo electoral?



Para dicho evento, se activará una mesa de ayuda con 25 líneas telefónicas que darán soporte a todas y todos los participantes en este importante proceso.



El simulacro permitirá identificar los problemas o inconvenientes que se presentan desde cada punto del país, hacer las correcciones y garantizar la transmisión para el domingo 28 de noviembre.



+: Más de 800 mil hondureños votarán donde les tocó en 2017

Centros educativos donde CNE realiza el simulacro:

Francisco Morazán



Esc. Luis Landa

Esc. Pedro Nufio

Esc. José Trinidad Cabañas

Esc. Francisco Morazán

Esc. Esteban Guardiola

Esc. José Trinidad Cabañas

Esc. Francisco Ferrera

Ceb Francisco Morazán

Esc. Gabriel Ochoa

Esc. Ramón Rosa

Esc. Juan Lindo

Inst. Santa Lucía

Ceb José Arturo Duarte

Ceb 15 de Septiembre

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. Policarpo Bonilla

Esc. República de Guatemala

Inst. José de La Rosa

Esc. Pablo Zelaya

Esc. Francisco Morazán

Ceb. Manuel Bonilla

Ceb Ramón Rosa

Esc. Juan Manuel Gálvez

Esc. Álvaro Contreras

Esc. Carmen de Carías

Ceb José Trinidad Reyes

Esc. Moisés Aguilar

Ceb Gilda Lagos

Esc. Ramón Rosa

Esc. Manuel Bonilla

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. Juan Ramón Molina

Esc. Miguel Morazán

Esc. Landa Reyes

Esc. Miguel Morazán

Esc. Ramón Rosa.

Cortés



Esc. Leopoldo Barrientos

Ceb. Agusto C. Coello

Inst. Técnico Santa Cruz

Esc. Centro América

Inst. Oficial Tehuma

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. Mercedes Flores

Esc. 18 de Noviembre

Esc. Abraham Riera Peña

Inst. Técnico Soberanía

Esc. Abraham Bueso Pineda

Inst. Primero de Mayo

Esc. Heriberto Castillo

Ceb Miguel A. Cuberoe.

Atlántida



Ceb Gracias A Dios

Esc. Ramón Rosa

Esc. Normal Mixta

Esc. Luis Landa

Ceb Lempira

Esc. José Cecilio del Valle

Esc. Primero de Octubre

Esc. Juan Ramón Molina

Esc. Agusto C. Coello

Esc. Atenea

Inst. República de Venezuela

Inst. Gonzalo G. Rodríguez.



Colón



Jardin de Niños Isabel Guillén de Díaz

Ceb Augusto C. Cuello

Inst. Ramón Rosa

Esc. La Aurora

Esc. Luis Bernardes Satuye

Esc. Dionisio de Herrera

Esc. Francisco Morazán

Ceb Presentación Centeno

Ceb Rodolfo Rojas

Esc. Luz del Atlántico

Esc. Minerva

Esc. Socorro Sorel

Esc. Guía Técnica No. 16 Naciones Unidas

Esc. Francisco Morazán

Inst. Técnico Oficial 19 de Diciembre de 1881.

Comayagua



Ceb Francisco Morazán

Esc. Pompilio Ortega

Ceb César Augusto Sandino

Esc. Francisco Morazán

Ceb Ramón Ortega

Esc. Luis Alonso Suazo

Esc. Minerva Infantil

Inst. Genaro Muñoz Hernández

Esc. Amilcar Rivera Calderón

Esc. Modesto Rodas Alvarado

Ceb Francisco Morazán

Esc. Domingo Vásquez

Esc. La Democracia

Esc. José Cecilio del Valle

Esc. Guadalupe Ulloa

Esc. Manuel Bonilla

Ceb Jose Cecilio del Valle

Esc. Gregorio Donaire

Esc. Esperanza Moreno de Santos

Esc. José Trinidad Reyes

Esc. Manuel Bonilla

Ceb Nicolás Montes

Esc. Nicolas Montes

Ceb José Cecilio del Valle

Liceo San Antonio

Esc. Unión Centro Americana

Ceb Francisco Morazán.

Copán

Ceb. Marco Aurelio Soto

Ceb. Rodrigo Antonio Castañeda

Ceb La Independencia

Esc. Pedro Nufio

Inst. San Jerónimo

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. José Cecilio del Valle

Esc. Manuel Luna Castillo

Esc. Miguel Morazan

Esc. Urbana Saúl Bueso Castañeda

Ceb. Olga Ondina López

Ceb Renovación

Esc. John F. Kennedy

Esc. Cruz Alberto Madrid

Ceb Dionisio de Herrera

Ceb Jerónimo Reina

Esc. Dionisio de Herrera

Inst. Juventud Occidental

Esc. José Trinidad Cabañas

Esc. Pedro Nufio

Esc. Juan Ramón Cueva

Esc. José Cecilio del Valle

Esc. Marco Aurelio Soto

Inst. Octavio Medina

Esc. Salvador Corleto

Esc. Ramón Rosa

Esc. Las Américas

Ceb Manuel de Jesús Jordán.



Choluteca



Esc. Álvaro Contreras

Esc. Macario Ortíz Motino

Ceb José Trinidad Reyes

Esc. Marco Aurelio Soto

Ceb Francisco Morazán

Esc. Monseñor Turcios

Esc. Francisco Morazán

Esc. 14 de Julio

Inst. Departamental Lempira

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. Apolonio Canales

Esc. Manuel Bonilla

Esc. Presentación Centeno

Esc. República de Brasil

Esc. Pedro Nufio

Ceb. Marco Aurelio Soto

Esc. Presentación Barahona

Esc. Francisco Morazán

Esc. República de Honduras

Esc. Pedro Nufio.





El Paraíso



Esc. Norma Regina de Callejas

Esc. Francisco Morazán

Esc. Pedro Nufio

Ceb. Álvaro Contreras

Esc. Froylán Turcios

Esc. Francisco Morazán

Esc. Tiburcio Rodríguez

Esc. Tiburcio Rodríguez

Esc. Ramón Ortega

Esc. Adán Canales

Esc. Dionisio de Herrera

Esc. José Trinidad Cabañas

Esc. Alfonso XIII

Esc. Enma Romero de Callejas

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. Cristobal Colón A.D.A.G.O.

Esc. Alfonso Guillén Zelaya

Esc. Juan Raudales Portillo

Inst. Reynaldo Salinas

Esc. Ramón Montoya

Esc. Miguel Morazán

Esc. Francisco Morazán

Esc. Marco Aurelio Soto

Esc. República de Honduras

Esc. Roberto Suazo Córdova

Esc. Dionisio de Herrera

Esc. Carlos E. Sosa.

Gracias a Dios



Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. República de Perú

Esc. Renovación

Esc. República de Colombia

Esc. Ramón Rosa

Esc. Presentación Centeno

Esc. Villeda Morales

Esc. José Santos Guardiola

Esc. América.



Intibucá



Esc. Domingo Vásquez

Ceb Lempira

Ceb Juan Lindo

Ceb Miguel Paz Barahona

Esc. José Trinidad Reyes

Esc. Celeo Arias

Esc. Policarpo Bonilla

Esc. Independencia

Esc. Óscar Mejía Arellano

Esc. Armando Vásquez

Esc. Presidente Sierra

Esc. Minerva

Ceb Alturas

Esc. José Trinidad Reyes

Esc. Cultura

Ceb El Sabio Valle

Esc. Ramón Amaya Amador

Ceb Marco Aurelio Soto

Jardin de Niños Mariana Palacios

Esc. José Cecilio del Valle

Esc. Juan Ramón Molina

Esc. Ramón Rosa

Esc. Mariano Vásquez

Esc. Rumualdo Bueso Peñalba

Esc. República de México

Esc. Cristóbal Colán

Esc. República de Cuba

Ceb Valero Meza

Esc. John F. Kennedy

Esc. Ramón Rosa

Esc. Santos M. Vasquez

Esc. Francisco Bertrand.



Islas de la Bahía



Esc. Juan Brooks

Esc. Cristóbal Colón

Esc. Marco Aurelio Soto

Esc. República de Honduras.



La Paz



Ceb José Cecilio del Valle

Centro Comunal Estacia

Esc. Celestino Padilla

Esc. República de Honduras

Esc. Aspiración Infantil

Ceb Miguel Paz Barahona

Esc. Pablo Portillo Figueroa

Esc. Francisco Morazán

Esc. José Cecilio del Valle

Ceb Mariano Martínez

Esc. Juan Ramón Molina

Ceb José Cecilio del Valle

Ceb 15 de Septiembre

Esc. José Trinidad Cabañas

Esc. República de Honduras

Ceb Juan Lindo

Ceb Grevil Aguilar Chávez

Inst. Lorenzo Cervantes

Esc. Rosalina Sorto

Esc. Mariano Vásquez

Esc. José Trinidad Reyes

Esc. Honduras

Esc. Manuel Bonilla

Esc. Ricardo Martínez Argueta

Esc. Juan Ramón Molina

Ceb Miguel Paz Barahona

Ceb Aspiración Lempira

Ceb Manuel Francisco Velez

Ceb Francisco Morazán

Ceb Juan Ramón Molina

Esc. Urbana Mixta República de Honduras

Esc. Victorio Sánchez

Esc. Ramón Rosa

Centro Comunal

Esc. Ramón Villeda Morales

Esc. Manuel Bonilla

Esc. Espíritu Lempira

Esc. Marco Aurelio Soto

Esc. 15 de Septiembre

Ceb Minerva.

Lempira



Esc. José Cecilio del Valle

Esc. Augusto C. Coello

Ceb José Trinidad Reyez

Esc. Rodolfo Cortez

Ceb Francisco Morazán

Esc. Francisco Morazán

Esc. Francisco Navarro

Ceb Patria Y Libertad

Ceb Fernando López

Esc. Dionisio de Herrera

Ceb Dionisio de Herrera

Esc. Jesus B. Membreno

Ceb Espíritu Graciano

Esc. José Trinidad Cabañas

Ceb Faro de Luz

Esc. Florencio Gámez

Ceb Antonio R. Vallejo

Esc. Álvaro Contreras

Esc. José Trinidad Cabañas

Esc. Fermín Mejía

Ceb Francisco Morazán

Esc. Miguel Morazan

Esc. José Cecilio del Valle

Ceb Lempira

Ceb Juan Bautista López

Esc. José Trinidad Reyes

Ceb Miguel Paz Barahona

Esc. Lempira

Esc. La Democracia

Esc. José Cecilio del Valle

Esc. Manuel Bonilla

Esc. Francisco Morazán

Esc. Daniel Ramos

Esc. Medardo Mejía

Ceb Manuel Bonilla

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. José María Guillén

Ceb Lempira

Ceb Las Neblinas

Esc. Manuel Jordan

Ceb Manuel Bonilla

Esc. Sara Serrano

Ceb Dr. Juan Lindo

Esc. Pedro Nufio.



Ocotepeque



Ceb Francisco Morazán

Esc. El Adelanto

Ceb Virgilio Rodezno

Ceb Francisco Morazán

Esc. José Trinidad Reyes

Ceb Elisa Chinchilla de Cardona

Ceb Enrique Villela

Ceb Francisco Morazán

Ceb José Cecilio del Valle

Ceb Francisco Morazán

Ceb Candido Mejía

Ceb José Trinidad Cabañas

Ceb José Cecilio del Valle

Ceb Eleuterio Banegas

Ceb El Adelanto

Ceb Francisco Morazán

Ceb Lempira

Ceb. José Trinidad Reyes

Ceb Eusebio Quezada

Esc. Policarpo Bonilla

Ceb. Dr. Salvador Corleto

Esc. José Trinidad Reyes.

Olancho



Esc. Juan José Ordoñez

Esc. José Cecilio del Valle

Esc. Pedro Nufio

Esc. Juan Ramón Molina

Esc. República de Honduras

Esc. Francisco Morazán

Esc. Dominga de Bonilla

Ceb Primero de Mayo

Esc. Marcos Carías Reyes

Esc. Hernán Acosta Mejía

Esc. María Evangelística Flores del Valle

Esc. Presentacó Centeno

Esc. Aura Rosa Jiménez

Esc. Rural Mixta Dionisio de Herrera

Esc. Ramón Villeda Morales

Inst. José A. Domínguez

Esc. Lux

Esc. Dr. Marco Aurelio Soto

Esc. Ramón Rosa

Ceb Simón Bolivar

Ceb Policarpo Melara

Esc. José Meliton Sarmiento

Esc. Pablo Moncada Banegas

Esc. Lempira

Esc. Francisco Morazán

Esc. Urbana Mixta Francisco Morazán

Esc. Francisco Morazán

Esc. Leovigildo Pineda Cardona

Esc. Unión y Fuerza

Esc. Joaquín Reyes Tejeda

Esc. Proheco

Esc. Francisco Morazán

Esc. Ángel Hernández.



Santa Bárbara



Esc. Manuel Rodríguez

Esc. Francisco Morazán

Esc. Epaminondas Portillo

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. Florencio Martínez

Esc. Dr Francisco Bográn

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. Miguel Paz Barahona

Ceb Petrona Viuda de Bográn

Esc. Francisco Morazán

Ceb Leovigildo Pineda Cardona

Ceb Francisco Morazán

Inst. Tiburcio Carías Andino (Anexo)

Esc. Wesceslao Caballero

Esc. Miguel Paz Barahona

Esc. Guadalupe Ulloa

Esc. Miguel Paz Barahona

Ceb. Rafael Pineda Ponce

Esc. Felipe Bautista

Esc. Manuel de Jesús Subirana

Inst. Cleofas C. Caballero

Ceb Francisco Morazán

Esc. Lempira

Esc. Esteban Guardiola

Esc. Miguel Ángel Bueso

Ceb Francisco Morazán

Esc. Pedro Nufio

Esc. Jesús María Rodríguez

Esc. Marco Aurelio Soto

Ceb Maura R. de Sabillón

Ceb Dolores Sabillón

Esc. Leonidas Rivera Mejía

Instituto Técnico Luz del Valle

Ceb Francisco Morazán.

Valle



Esc. Mercedes Murillo

Esc. Cleto González

Esc. Florencio Molina

Esc. Francisco Morazán

Esc. Dionisio de Herrera

Ceb Celia Saravia de Funes

Inst. Polivalente Francisco Morazán

Ceb Dra Elena Kulhman

Esc. Francisca Vda. de Quiroz

Esc. Amelia Rosales

Ceb Mercedes Ramírez

Esc. Felipe Reyes.