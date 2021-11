"Si algo sucede en las elecciones no dudaremos en actuar": autoridades policiales

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante los hechos violentos ocurridos en los últimos días, previo a las elecciones generales en Honduras, las autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional comparecieron en una conferencia de prensa para asegurar que están preparadas para brindar protección antes, durante y después de los comicios.



Julián Pacheco Tinoco, ministro de Seguridad, aseguró que hay cerca de 18 mil agentes policiales dispersos en el país para velar por la seguridad de la ciudadanía, a quien llamó a no sentir temor y acudir a ejercer su voto el próximo 28 de noviembre.

"En cuanto a los hechos que se han estado suscitando relacionados al evento electoral que estaremos celebrando queremos patentizar una información oficial de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, gracias al fortalecimiento de nuestra institución policial en las capacidades investigativas, científicas, técnicas y de inteligencia, podemos afirmar y desvincular que todos estos casos tengan una relación política, como ha trascendido en los medios de comunicación, solo un caso de ellos ha tenido una manifestación política, pero también ese caso ha sido resuelto. El 100% de los casos que han estado sucediendo y que han sido noticias importantes en los últimos días todos están resultos y en otros casos estamos en la búsqueda de los hechores intelectuales y los cómplices de estos delitos", manifestó.

"La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional queremos enviar un mensaje de tranquilidad, de confianza. Su Policía Nacional está trabajando fuerte, haciendo todo lo posible para prevenir delitos, no quisiéramos estar resolviendo estos casos, quisiéramos bien prevenirlos, antes que andar detrás de un criminal, pero si el caso se da, no escatimaremos esfuerzos en buscar a estos delincuentes y llevarlos ante la justicia", agregó.



Pacheco también destacó algunas capturas que se han podido realizar en el marco de estos crímenes dirigidos hacia personajes políticos: "Tenemos varios sospechosos detenidos, los cuales están en proceso de ser llevados a los tribunales y algunos ya están guardando prisión. Queremos reiterar la capacidad de nuestra policía y la voluntad que existe para mantener el orden, la tranquilidad y la paz. Queremos hacer un llamado a nuestros líderes políticos en los niveles presidenciales, de diputados y alcaldes para que llamen a la prudencia a sus activistas, a sus militantes, este es un evento electoral nada más, solo va a ganar un presidente, 128 diputados y 298 alcaldes por un periodo de cuatro años y un problema que se pueda generar un exabrupto nos puede dar 10, 20 o 30 años en la cárcel", reflexionó.



Pachecho Tinoco dijo que ya estaban identificados los puntos en los que se podrían presentar conflictos y el 100% de los agentes policiales está listo para sumarse a la vigilancia de los eventos políticos. "Si algo sucede y que la Policía Nacional tenga que actuar, no dudaremos en hacerlo, porque esta institución va a actuar en el marco de la ley, vamos a cumplir la ley, no obedecemos a intereses particulares o de terceros para cumplir nuestro trabajo, nuestra insignia es la ley", concluyó.

Por su parte, Orbin Alexis Galo Maldonado director de la Policía Nacional, aseguró que se las investigaciones frente a los crímenes y ataques ocurridos en los últimos días no se han detenido y se desarrollan de la mano con la planificación frente a las eleciones, una tarea que han venido realizando desde hace seis meses, teniendo el respeto a los derechos humanos y a la ley como eje fundamental.

