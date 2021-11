Con misa de cuerpo presente dan último adiós al alcalde de Cantarranas

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN.- Escoltados por una evidente concurrencia de amigos, familiares y correligionarios del Partido Liberal, así ingresaron los restos mortales del alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, a la iglesia de ese municipio.



La caravana también contó con la presencia de mariachis, quienes entonaron canciones nostálgicas, pero también alegres, que hicieron amena la despedida del popular edil.

En el templo católico, con el reloj pasado de las 2:00 PM ya esperaba otra nutrida cantidad de personas quienes entre lágrimas observaban el ingreso del féretro de Gaitán, cubierto por una bandera rojiblanca en representación de su simpatía por el Partido Liberal.



Decenas de arreglos florales adornaron la iglesia, mientras que sus seguidores escuchaban atentos las palabra de Dios que compartía el sacerdote asignado.



En las afueras, el clima ya se tornaba lluvioso, pero no fue obstáculo para los pobladores, que no pudieron ingresar al templo, quienes aguardaban la salida de aquel a quien denominaron como el líder del "pueblo selfie".

Crimen

El alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, fue asesinado de varios impactos de bala el pasado sábado mientras realizaba una concentración política en la comunidad de San Luis.



De acuerdo con las informaciones, el edil fue atacado a tiros al parecer por un hombre en estado de ebriedad, quien fue detenido minutos después por simpatizantes del Partido Liberal y entregado a agentes policiales.



El supuesto responsable del crimen responde al nombre de Wilfredo Velásquez Velásquez, quien pretendía darse a la fuga a la altura de la calle que conduce a la aldea La Delicias.



Tras su captura, el hombre fue remitido a los tribunales de justicia, donde un juesz le dictó detención judicial por el asesinato del edil.

