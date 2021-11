En concentración política matan al alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Francisco Gaitán, el alcalde del municipio de Cantarranas, Francisco Morazán, fue acribillado a disparos la tarde de este sábado en la comunidad de San Luis.



Informes preliminares indican que "Paquito", como era conocido en su municipio, realizaba una gira política en el sector de San Luis cuando fue atacado a disparos por la espalda.



Las personas que estaban en la zona relataron que el victimario fue un hombre bajo la influencia del alcohol, pero esta versión aún no ha sido confirmado por las autoridades.



Amigos y familiares de Francisco Gaitán exigen justicia por la muerte del edil que buscaba su quinto triunfo en el Partido Liberal.

El cadáver del alcalde quedó tirado en una calle de tierra.



Las primeras imágenes del hecho muestran al edil tirado frente a una de las casas de sus correligionarios, mientras varios simpatizantes rodean su cuerpo.



Hasta el momento se desconoce si lograron capturar al hombre que mató al alcalde liberal, quien estaba de gira buscando votos en el sector de San Luis.



Al alcalde le decían cariñosamente “ Paquito” y su lema era “Cantarranas sí vale la pena”.

Reacciones

El presidenciable Yani Rosenthal condenó este hecho y pidió que se esclarezcan los hechos.

"Es una tragedia para la familia liberal y para toda Honduras", dijo el candidato presidencial.

Por su parte, Darío Banegas, del Partido Liberal, pidió más seguridad en el país, pues ya no se puede seguir padeciendo la pesadilla de la delincuencia.

Además, varios representantes del liberalismo afirmaron que Gaitán fue un hombre honorable y que se deben tomar medidas por el temor que genera este acontecimiento.

Su incursión en política

En una entrevista para Tic Tac de EL HERALDO, en 2019, "Paquito" contó que "el liberalismo viene de familia y a mí siempre me gustaba andar metido en proyectos sociales. Un día le pregunto a un alcalde de Cantarranas, primo mío: “¿Por qué los alcaldes vienen y se van y este pueblo sigue igual o peor?”.



Y me dice: “¡Ay, primo! Si usted algún día tiene (y “Paquito” hace el gesto de abrir sus dos manos con las palmas hacia arriba), métase y va a ver que no es que no se quiere, es que no se puede”.

Sus pasos en política iniciaron en 2004, cuando unos amigos le propusieron que se postulara como candidato a alcalde.

"Me aparté de mi trabajo en la empresa privada y decidí empezar a servir a mi municipio. Ya son tres períodos y medio al frente y ahora que me encuentro a mi primo le digo: “Esto no es gallinero, esto es de dos cosas: conectar el saber hacer con el querer hacer”, dijo en esa oportunidad para este rotativo.

En estas elecciones generales 2021, Gaitán buscaba su quinto período.

Proactivo y muy querido

La huella de Francisco Gaitán está en cada rincón de Cantarranas. Él promovió que de llamarse San Juan de Flores pasara a llamarse Cantarranas.

Su sueño era convertir este pintoresco municipio en el "Pueblo Selfie# de Honduras.

Siempre apoyó el arte. Promovió la escultura, la pintura y el cine, pues ahí se rodó la película "Se lo dije Lucecita".También era amante de los guancascos y los festivales de alimentación.



“Paquito” como se le conoció había quedado recientemente viudo, pues su esposa Gloria Marina murió en abril de este año.

Violencia

Los datos actuales obtenidos por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH) detallan que desde el 23 de diciembre del 2020 hasta el 2 de septiembre del 2021, 20 hondureños vinculados con la política nacional han sido asesinados.

Sin dejar atrás al menos cinco atentados, amenazas y coacciones de parte de las fuerzas militares contra actores políticos o sus familiares.

De los agravios sufridos, como atentados, raptos, amenazas, entre otros, el Partido Nacional es el que más reportó con 21 eventos de violencia, ocho contra el partido Libertad y Refundación, cinco en perjuicio del Partido Liberal y uno del Partido Anticorrupción.