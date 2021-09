SAR remitirá listado de aspirantes políticos morosos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, informó el martes que solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) el listado oficial de los candidatos a cargo de elección popular con el fin de verificar su comportamiento tributario.



“El artículo 70 del Código Tributario impone el nivel de reserva y el SAR no está facultado para dar a detalle -con nombre y apellido-, pero me parece violatorio al derecho ciudadano de conocer quiénes pretenden gobernarlos”, dijo.



Sin embargo, la ley sí faculta para remitir al CNE la lista de todos aquellos candidatos morosos con el Estado.



El SAR espera el listado oficial del CNE para cruzarlo con su base de datos y generar el informe de los políticos que no cumplen con sus tributos.

Así quedaron posicionados los candidatos

Las próximas elecciones generales se realizarán el 28 de noviembre y así quedó la lista en la papeleta tras el sorteo electoral:

-Posición 1: Partido Anticorrupción (Pac) Julio López Casaca

-Posición 2: Frente Amplio (Kelin Pérez Gómez)

-Posición 3: Nueva Ruta (Esdras Amado López)

-Posición 4: Alianza Patriótica de Honduras (Romeo Vásquez Velásquez)

-Posición 5: Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza MIDE (Santos Orellana)

-Posición 6: Va Movimiento Solidario (Vamos) José Coto García

-Posición 7: Libertad y Refundación -Libre- (Xiomara Castro)

-Posición 8: Salvador de Honduras (Salvador Nasralla)

-Posición 9: Partido Liberación Democrática

-Posición 10: Unificación Democrática UD

-Posición 11: Partido Demócrata Cristiano

-Posición 12: Todos Somos Honduras (TSH) Marlon Escoto

-Posición 13: Honduras Humana

-Posición 14: Partido Liberal

-Posición 15: Partido Nacional (PN) Nasry Asfura

-Posición 16: PINU (que es representado por Salvador Nasralla también)

