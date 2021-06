Quieren segunda vuelta porque no pueden con el Partido Nacional: Antonio Rivera

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que el diputado liberal, Juan Carlos Elvir, presentara una petición ante la Secretaría del Congreso Nacional para que se interprete el artículo 236 de la Constitución de la República, con el fin de considerar una segunda vuelta electoral, representantes de la bancada del Partido Nacional comenzaron a reaccionar, asegurando que el tiempo ya no es suficiente para cambiar la forma de elegir a las autoridades del país.

VEA: Partido Nacional anuncia alianza con la UD a nivel municipal en elecciones generales

+ Así sellaron alianza presidencial Nasralla y Doris Gutiérrez (FOTOS)



"Tendría que pasar a la comisión de dictamen, emitir un dictamen y someterla al pleno. Yo he manifestado que la segunda vuelta es un tema que sí se debe analizar, pero en estas elecciones ya no se puede dar. Creo que para las próximas elecciones sí se podría dar, ya sea de interpretación o de reforma constitucional en dos legislaturas, en esta que termina el 24 de enero del próximo año y la que inicia el 25 de enero para ratificarla. Ya no se puede, por procedimiento legal y porque ya estamos convocados a una elección", dijo el vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas.



Además, Rivera Callejas asegura que detrás de la propuesta del diputado Elvir y de los demás parlamentarios que apoyan la iniciativa se esconde la intención de "echarle la vaca" al Partido Nacional, pues cuestionó que "¿porqué quieren segunda vuelta?, porque no pueden con el Partido Nacional, es muy grande, muy fuerte y con un extraordinario candidato".

ADEMÁS: Representantes de 11 partidos piden anular el llamado a elecciones generales

Oliva: Los meses que quedan no son suficientes

El presidente del hemiciclo, Mauricio Oliva, coincidió en que la segunda vuelta es un tema de una profunda reforma, pero que el llamado a elecciones ya está hecho y los meses que quedan no son suficientes para someterse a dos procesos generales.



"Yo no tengo ningún problema de que se discuta en este momento, se puede aprobar ahorita y ratificar en la próxima legislatura y será otro Congreso, con otro presidente el que la ratificaría", concluyó.