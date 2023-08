Retos de unidad de la ENEE son reducir las pérdidas y mantener ciclo de facturación

Mejorar el ciclo de facturación en tiempo y forma, atender las líneas de distribución a nivel nacional, pero sobre todo reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía deben de ser las prioridades de esta dependencia de la estatal eléctrica, coincidieron expertos consultados por EL HERALDO.

El asesor en materia energética del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Salomón Ordóñez, indicó que “esa unidad creada ha existido siempre en la ENEE, que la llamen como la están denominando hoy, pero antes se llamaba la Subgerencia de Distribución y eso siempre ha existido”.

“Las prioridades son control y reducción de pérdidas, esa es una historia que no ha acabado y no se hará a corto plazo si la ENEE no dedica el tiempo real a disminuir eso; también debe de cuidar, mantener al menos el mismo nivel de actividad que tenía EEH en lo que nosotros llamamos el ciclo de facturación, que es la sangre de la estatal”, mencionó.

El exgerente del organismo autónomo advirtió que si la facturación se atrasa algunos días la ENEE no colectaría fondos que podrían rondar los 10,000 millones de lempiras, por lo que es crítico que conserve el ciclo y si es posible renovarlo. “Cuando le miden (la energía facturada) el 5 de cada mes aproximadamente son 30 días y si le miden el 10 de cada mes sube a 35 días y su factura sube automáticamente porque está incluyendo más días de lectura y tampoco se puede dañar a la gente”, ejemplificó.