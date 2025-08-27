  1. Inicio
Adulto mayor es asesinado con piedras en Sabana del Ocote, Taulabé

Un anciano de 90 años, identificado como Genaro Guevara, fue brutalmente asesinado en la aldea Sabana del Ocote, Taulabé, presuntamente para robarle su reloj y el machete que portaba.

  • 27 de agosto de 2025 a las 12:15
El Heraldo Videos