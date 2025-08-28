Realizan allanamientos en San Pedro Sula; están tras la pista de los asesinos de los estudiantes del INTAE

San Pedro Sula, Honduras.-Varios allanamientos se llevan a cabo en la colonia Reparto Lempira de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
Según dieron a conocer las autoridades, están detrás de la pista de los presuntos asesinos de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE).
Uno de los primeros hallazgos fue una motocicleta, que de acuerdo con las autoridades, es de Brian José Núñez Pineda, de 17 años, una de las víctimas.
El hallazgo se realizó específicamente en uno de los pasajes de La Pradera, cercana a la zona donde ocurrió el crimen que también cobró la vida de Luis Eduardo Cardona Miranda.
Investigan crimen de dos estudiantes del INTAE
Las indagaciones de los equipos de investigación de la Policía Nacional establecen que miembros de la Pandilla 18 fueron los que asesinaron a los dos estudiantes del INTAE.
Las autoridades policiales informaron que las averiguaciones realizadas establecen indicios que los homicidas pertenecen a la estructura criminal.
Los análisis de las autoridades establecen que a los colegiales les quitaron la vida porque los pandilleros creyeron que eran miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que andaban haciendo espionaje en el sector, por lo que los privaron de su libertad para llevarlos e irlos a matar al basurero.
Se informó que la brutalidad con que le dieron muerte a los dos estudiantes del INTAE es el patrón criminal de la pandilla 18.
Bryan Josué Núñez y Luis Eduardo Cardona eran alumnos de la jornada de educación media a distancia del Instituto Tecnológico en Administración de Empresas.