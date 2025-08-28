Realizan allanamientos en San Pedro Sula; están tras la pista de los asesinos de los estudiantes del INTAE

San Pedro Sula, Honduras.-Varios allanamientos se llevan a cabo en la colonia Reparto Lempira de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Según dieron a conocer las autoridades, están detrás de la pista de los presuntos asesinos de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE). Uno de los primeros hallazgos fue una motocicleta, que de acuerdo con las autoridades, es de Brian José Núñez Pineda, de 17 años, una de las víctimas.

El hallazgo se realizó específicamente en uno de los pasajes de La Pradera, cercana a la zona donde ocurrió el crimen que también cobró la vida de Luis Eduardo Cardona Miranda.

Investigan crimen de dos estudiantes del INTAE