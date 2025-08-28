Definidos los partidos y rivales de la primera fase de liga de la Champions League

Mónaco, Francia.- El Barcelona se enfrentará al PSG francés, defensor del título, y a los ingleses Chelsea y Newcastle, entre otros equipos, en la primera fase de la Liga de Campeones 2025/26, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco.
El cuadro azulgrana jugará en casa ante PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN) y visitará a Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING).
Esta etapa inicial, llamada "fase liga", incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.
Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.
Relación de enfrentamientos de la primera fase de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco y cuyo calendario anunciará la UEFA el sábado.
- PSG (FRA) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Tottenham (ING) y Newcastle (ING), y visitará a Barcelona (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Sporting (POR) y Athletic (ESP)
- Real Madrid (ESP) jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ)
- Manchester City (ING) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Nápoles (ITA) y Galatasaray (TUR), y visitará a Real Madrid (ESP), Villarreal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA).
- Bayern Múnich (GER) jugará en casa ante Chelsea (ING), Brujas (BEL), Sporting (POR) y Union SG (BEL), y visitará a PSG (FRA), Arsenal (ING), PSV (NED) y Pafos (CYP)
- Liverpool (ING) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Atlético de Madrid (ESP), PSV (NED) y Qarabag (AZE), y visitará a Inter (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Marsella (FRA) y Galatasaray (TUR).
- Inter Milán (ITA) jugará en casa ante Liverpool (ING), Arsenal (ING), Slavia Praga (CZE) y Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atlético de Madrid (ESP), Ajax (NED) y Union SG (BEL).
- Chelsea (ING) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Benfica (POR), Ajax (NED) y Pafos (CYP), y visitará a Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Nápoles (ITA) y Qarabag (AZE).
- Borussia Dortmund (GER) jugará en casa ante Inter (ITA), Villarreal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Athletic (ESP), y visitará a Manchester City (ING), Juventus (ITA), Tottenham (ING) y Copenhague (DIN).
- Barcelona (ESP) jugará en casa ante PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN) y visitará a Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING)
- Arsenal (ING) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atlético de Madrid (ESP), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Inter (ITA), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Athletic (ESP).
- Bayer Leverkusen (GER) jugará en casa contra PSG (FRA), Villarreal (ESP), PSV (NED) y Newcastle (ING), y visitará a Manchester City (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN)
- Atlético de Madrid (ESP) jugará en casa ante Inter (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitará a Liverpool (ING), Arsenal (ING), PSV (NED) y Galatasaray (TUR)
- Benfica (POR) jugará en casa contra Real Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Nápoles (ITA) y Qarabag (AZE), y visitará a Chelsea (ING), Juventus (ITA), Ajax (NED) y Newcastle (ING).
- Atalanta (ITA) jugará en casa ante Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Athletic (ESP), y visitará a PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Marsella (FRA) y Union SG (BEL).
- Villarreal (ESP) jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Ajax (NED) y Copenhague (DIN), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Tottenham (ING) y Pafos (CYP)
- Juventus (ITA) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Benfica (POR), Sporting (POR) y Pafos (CYP), y visitará a Real Madrid (ESP), Villarreal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA).
- Eintracht Fráncfort (GER) jugará en casa ante Liverpool (ING), Atalanta (ITA), Tottenham (ING) y Galatasaray (TUR), y visitará a Barcelona (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Nápoles (ITA) y Qarabag (AZE).
- Brujas (BEL) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Arsenal (ING), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Sporting (POR) y Kairat Almaty (KAZ)
- Tottenham (ING) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Villarreal (ESP), Slavia Praga (CZE) y Copenhague (DIN), y visitará a PSG (FRA), Eintrach Fráncfort (GER), Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA).
- PSV Eindhoven (NED) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atlético de Madrid (ESP), Nápoles (ITA) y Union SG (BEL), y visitará a Liverpool (ING), Bayer Leverkusen (GER), Olympiacos (GRE) y Newcastle (ING).
- Ajax (NED) jugará en casa ante Inter (ITA), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Galatasaray (TUR), y visitará a Chelsea (ING), Villarreal (ESP), Marsella (FRA) y Qarabag (AZE)
- Nápoles (ITA) jugará en casa ante Chelsea (ING), Eintracht Fráncfort (GER), Sporting (POR) y Qarabag (AZE), y visitará a Manchester City (ING), Benfica (POR), PSV (NED) y Copenhague (DIN)
- Sporting Lisboa (POR) jugará en casa ante PSG (FRA), Brujas (BEL), Marsella (FRA), Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Bayern Múnich (GER), Juventus (ITA), Nápoles (ITA) y Athletic (ESP)
- Olympiacos (GRE) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), PSV (NED) y Pafos (CYP), y visitará a Barcelona (ESP), Arsenal (ING), Ajax (NED) y Kairat Almaty (KAZ).
- Slavia Praga (CZE) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Arsenal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Athletic (ESP), y visitará a Inter (ITA), Atalanta (ITA), Tottenham (ING) y Pafos (CYP).
- Bodo Glimt (NOR) jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Tottenham (ING) y Mónaco (FRA), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atlético de Madrid (ESP), Slavia Praga (CZE) y Galatasaray (TUR)
- Marsella (FRA) jugará en casa ante Liverpool (ING), Atalanta (ITA), Ajax (NED) y Newcastle (ING), y visitará a Real Madrid (ESP), Brujas (BEL), Sporting (POR) y Union SG (BEL)
- Copenhague (DIN) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Nápoles (ITA) y Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Barcelona (ESP), Villarreal (ESP), Tottenham (ING) y Qarabag (AZE)
- Mónaco (FRA) jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Tottenham (ING) y Galatasaray (TUR), y visitará a Real Madrid (ESP), Brujas (BEL), Bodo Glimt (NOR) y Pafos (CYP)
- Galatasaray (TUR) jugará en casa ante Liverpool (ING), Atlético de Madrid (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitará a Manchester City (ING), Eintracht Fráncfort (GER), Ajax (NED) y Mónaco (FRA)
- Union SG (BEL) jugará en casa ante Inter (ITA), Atalanta (ITA), Marsella (FRA) y Newcastle (ING), y visitará a Bayern Múnich (GER), Atlético de Madrid (ESP), PSV (NED) y Galatasaray (TUR).
- Qarabag (AZE) jugará en casa ante Chelsea (ING), Eintracht Fráncfort (GER), Ajax (NED) y Copenhague (DIN), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Nápoles (ITA) y Athletic (ESP)
- Athletic Club (ESP) jugará en casa ante PSG (FRA), Arsenal (ING), Sporting (POR) y Qarabag (AZE), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atalanta (ITA), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING)
- Newcastle (ING) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Benfica (POR), PSV (NED) y Athletic (ESP), y visitará a PSG (FRA), Bayer Leverkusen (GER), Marsella (FRA) y Union SG (BEL)
- Pafos (CYP) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Villarreal (ESP), Slavia Praga (CZE) y Mónaco (FRA), y visitará a Chelsea (ING), Juventus (ITA), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ)
- Kairat Almaty (KAZ) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Brujas (BEL), Olympiacos (GRE) y Pafos (CYP), y visitará a Inter (ITA), Arsenal (ING), Sporting (POR) y Copenhague (DIN).