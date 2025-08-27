Tabla de Copa Centroamericana: Olimpia golea a Xelajú y avanza a cuartos junto a Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Olimpia Deportivo selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 tras imponerse con autoridad 3-0 ante el Xelajú de Guatemala en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El conjunto guatemalteco llegaba a este compromiso ya clasificado, mientras que los albos necesitaban al menos un empate para asegurar su boleto.

Los dirigidos por Eduardo Espinel no se conformaron y firmaron una victoria contundente que los coloca en la cima del Grupo D y de manera invicta para la siguiente ronda. El partido comenzó con dominio de Xelajú, que intentó sorprender en los primeros minutos, pero fue Olimpia quien golpeó primero. Al 33', Elison Rivas sacó un zurdazo espectacular que abrió el marcador. Apenas dos minutos más tarde, Jerry Bengtson aprovechó un error del arquero rival y amplió la ventaja de cabeza. Al 37', Edwin Rodríguez envió un centro preciso que Jorge Benguché convirtió en el tercer tanto con un sólido remate aéreo. Con este triunfo, Olimpia terminó la fase de grupos como líder con 10 puntos, seguido de Xelajú con 9 unidades. El Real Estelí de Nicaragua quedó en tercer lugar con 6 puntos, Águila de El Salvador sumó 4, mientras que Hércules cerró sin puntos.

De esta manera, el actual campeón de Honduras ratifica su jerarquía internacional y avanza a la siguiente ronda del certamen, donde ya espera Motagua de los equipos hondureños. Hasta el momento, Olimpia se enfrentaría al Cartaginés (Costa Rica) y Motagua al Alajuelense (Costa Rica). Sin embargo, estos duelos podrían cambiar drásticamente para este jueves, luego de los partidos entre Herediano vs Municipal y Real España vs Sporting San Miguelito.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO D