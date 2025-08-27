  1. Inicio
Afición del Xelajú sorprenden en el Nacional, llegada de la Ultra Fiel y la belleza del Olimpia

Gran ambiente en la previa del partido del Olimpia ante el Xelajú por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

  • 27 de agosto de 2025 a las 19:09
1 de 15

Gran ambiente en la previa del partido del Olimpia ante el Xelajú por la Copa Centroamericana de la Concacaf.
2 de 15

Olimpia cierra la fase de grupos de la Copa Centroamericana como local
3 de 15

La afición olimpista no puede faltar y desde horas antes del partido hicieron largas filas para ingresar al estadio.
4 de 15

El Olimpia con un empate se clasifica a la siguiente fase, de ganar al Xelajú terminaría como líder de grupo.
5 de 15

Los olimpistas quieren un triunfo y terminar como líder del grupo
6 de 15

Aunque de Guatemala llegaron aficionados a apoyar al Xelajú.

7 de 15

La belleza no puede faltas y las guapas aficionadas del Olimpia se hicieron presente.
8 de 15

La seguridad no puede faltar para este tipo de eventos y más siendo internacional.
9 de 15

La Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, llegaron en un buen grupo al estadio Nacional.
10 de 15

Olimpia tiene la oportunidad de terminar como líder del grupo si derrota a Xelajú de Guatemala.

11 de 15

Bien identificado llegó este aficionado, en moto y con una máscara de león para este gran compromiso.
12 de 15

El ambiente es de familia en las gradas, llegan con la ilusión de llevarse el triunfo.
13 de 15

El estadio Nacional estará pintado de blanco para este encuentro de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
14 de 15

La afición de los 'Chivos' llegó con la ilusión de que su equipo se lleve al menos un empate del Nacional de Tegucigalpa.
15 de 15

El león no puede faltar y la afición en el sector de silla se sacó fotos con él.
