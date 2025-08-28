Horóscopo de hoy jueves 28 de agosto en Honduras: predicciones para tu signo zodiacal

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros se alinean con mensajes claros: calma frente a las tensiones, apertura hacia nuevas oportunidades y valentía para resolver pendientes emocionales.

Cada signo tendrá que mirar dentro de sí para superar obstáculos y aprovechar lo que la vida pone en su camino. Lee tu horóscopo y conoce las claves para afrontar este día con mayor claridad.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tómate las cosas con un poco más de calma, sobre todo en el trabajo. Estás demasiado temperamental e irascible, tentado de pagar las frustraciones propias acusando a otros. Controla esos cambios de carácter, o puedes llevarte algún que otro disgusto.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Es hora de que hagas frente a los fantasmas del pasado para poder pasar página y descubrir que algunas cosas no son tan duras como habías imaginado. Todo tiene su lado bueno, como podrá explicarte algún amigo en situación similar.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Establecerás contactos en tus relaciones sociales que serán muy interesantes para tu futuro profesional. Tu situación laboral mejorará notablemente y tu estado de ánimo se reforzará de forma muy positiva. Déjate guiar por algún buen amigo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). En el trabajo te encontrarás en estos momentos en el lugar y el momento oportuno para aprovechar al máximo tus oportunidades, pero no te dejes vencer por la timidez y haz saber a quien corresponda tus legítimas inquietudes.

LEO (23 julio - 22 agosto). En algunos deportes suele decirse que la duda mata, y eso puede ocurrir con tu relación sentimental si sigues aferrándote a la sensación de celos que te invade cada vez que no ves a tu pareja. Si no consigues recuperar tu confianza, todo acabará pronto.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los asuntos profesionales toman un rumbo más positivo en el trabajo, más rentable si te dedicas a los negocios. Hay señales de mejora en tu sector, estarás preparado para beneficiarte de ellas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Una cuestión del pasado, que no fue debidamente aclarada en su momento, puede volver a molestarte ahora. Se trata de algún conflicto que tuviste con un amigo o familiar tiempo atrás; ha llegado el momento de arreglarlo definitivamente.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La constancia debe ser tu guía en estos días si quieres encauzar bien tus asuntos. No tientes tanto la suerte y tómate más en serio las posibilidades que se te ofrecen con tu propio esfuerzo. A veces lo has tenido fácil, pero no siempre será así.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Inicias una etapa muy fructífera en todo lo relacionado con las comunicaciones; las relaciones sociales o profesionales mejorarán gratamente. En lo sentimental, debes tomar un camino que no perjudique a nadie.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los conflictos económicos pueden afectar a tu vida familiar y afectiva, así que procura no mezclar el trabajo con el amor. Intenta abrirte más a la creatividad artística.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El dinero, en general todos tus ingresos, vendrán de las remuneraciones obtenidas del trabajo y la suerte no va a jugar ningún papel en estos días. Así, tendrás que aumentar tu productividad para hacer frente a los gastos necesarios. Mal día para tratar de solucionarlo con el juego.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Pequeños problemas pueden enturbiar levemente un día que, por lo demás, estará marcado por un ambiente despejado y pleno de sensaciones. Conflictos que con toda seguridad estarán relacionados con la familia y actitudes egoístas.