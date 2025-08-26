Horóscopo de hoy martes 26 de agosto en Honduras: predicciones para tu signo zodiacal

Tegucigalpa, Honduras.- La energía planetaria de este día trae consigo retos y aprendizajes: algunos signos deberán tomar decisiones firmes en lo profesional, otros estarán llamados a cuidar más de su bienestar físico y emocional, mientras que varios descubrirán nuevas posibilidades en el ámbito personal y familiar.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Ten un poco de precaución en estos momentos profesionales si no quieres exponerte a quedar en evidencia. Acepta sólo los proyectos que sabes que están dentro de tus posibilidades, y no prometas cosas que sabes que no vas a poder cumplir.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La salud es lo que más debe preocuparte en estos momentos que pueden llegar a agobiarte y desanimarte. La mejor defensa es pensar en positivo y no dejarse llevar por los nervios.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los asuntos laborales o profesionales te tienen reservado para hoy un lote de asuntos delicados, que pueden afectar a algunas personas a las que aprecias, pero tendrás que hacerte el duro y tomar decisiones que pueden ser muy duras.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Vivirás algunos problemas en el trabajo en un día en el que te las prometías de lo más feliz, pero no dejes que estos contratiempos acaben por afectar a tu estabilidad personal. Seguro que tienes cosas más importantes en las que pensar.

LEO (23 julio - 22 agosto). Recuperarás el optimismo, las ganas de enfrentarte a la vida con vigor y valentía, dando la cara y apretando los dientes. Esta nueva actitud puede abrirte nuevos caminos, nuevas oportunidades que hasta hace poco te parecían irrealizables.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Estos días los asuntos sentimentales cobrarán una especial importancia y sabrás cómo cuidar la pasión para que no se acabe. Recibirás noticias agradables en tu empresa sobre un posible ascenso. Vigila tus relaciones públicas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te encontrarás hoy un tanto pasivo ante la mayoría de cosas que te rodean, tal vez sea causa del clima o simplemente que necesitas recargar energía. Jornada, por tanto, anodina y sin emociones, de transición hacia los retos del nuevo curso.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Jornada muy próspera en cuanto a los asuntos laborales; si buscas trabajo o quieres encontrar algo distinto a lo que tienes, puede ser el mejor momento. Gozarás de la protección astral durante unos días, y notarás los resultados inmediatamente.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Se sucederán una serie de situaciones conflictivas en el trabajo y hasta tu salud puede acabar perjudicada. No te impliques tanto en los asuntos profesionales o lograrás acabar al borde del agotamiento, físico y también mental.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Jornada muy marcada por las relaciones familiares que mejorarán más de lo que crees. Disfrutarás con su compañía y tratarás de verles con más frecuencia. En lo sentimental, buen momento para iniciar relaciones más duraderas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Un aporte adecuado de vitaminas, junto a actividades saludables pueden ser el revulsivo que estás buscando para acometer todas las nuevas actividades que darán sentido a tu vida durante la temporada que se inicia en breve.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Es el momento de tomar algunas decisiones, después de pensar en todo lo que tengas en la cabeza con claridad y garantía, aunque si finalmente tienes más complicaciones de las previstas hoy, es mejor que reserves algún tiempo del fin de semana para hablar con tu gente.