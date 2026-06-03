Patuca III vuelve a generar energía después de 16 días de suspensión

Tegucigalpa, Honduras.- Después de 16 días de suspensión, la central hidroeléctrica Patuca III volvió a estar en línea este miércoles para la generación energética.

Así lo confirmó a EL HERALDO una fuente técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quien precisó que la represa produjo 18 megavatios (MV) al tener un nivel de 280.52 metros cúbicos sobre el nivel del mar.

La segunda hidroeléctrica más grande del territorio hondureño quedó en suspenso temporal a partir del pasado 17 de mayo al alcanzar los 280 metros cúbicos sobre el nivel del mar, es decir el nivel mínimo para su operatividad.

Pese a esta situación EL HERALDO hizo un recorrido en Patuca III para constatar que no todas las actividades se paralizaron en el embalse debido a que se mantuvo el despacho de agua del río para evitar perjuicios en el ecosistema.

Con la reactivación en la producción de energía de la referida represa se evita las fluctuaciones de voltaje en Olancho, donde la estatal eléctrica abastece a este departamento, El Paraíso hasta Francisco Morazán cuando hay excedentes.

Si las lluvias continúan cayendo y Patuca III alcanza los 285 metros sobre el nivel del mar podrá entregar los 77 megavatios que es el total de generación de la hidroeléctrica.