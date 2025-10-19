Arranca la gran Vuelta Infantil EL HERALDO 2025 en Multiplaza

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Llegó el día! La Vuelta Infantil EL HERALDO 2025 es hoy. Con el amanecer asomándose, al menos 250 participantes entre bebés, niños y niñas están listos para disputar la competencia infantil de ciclismo más esperada del año. El estacionamiento del tercer nivel en Multiplaza es el escenario para los infantes que buscan conquistar el primer lugar en las distintas categorías, pero también es un momento para divertirse, aprender y compartir tiempo en familia. Desde las 7:00 am arranca la fiesta ciclística con la primera categoría en juego entre niñas de 0-4 años de edad, luego continúan los niños del mismo intervalo de edad hasta cerrar, aproximadamente a las 11 am, con la categoría de niños de 9-10 años.

Para muchos, será su primera carrera; para otros, un regreso esperado, pero para todos, una oportunidad de pedalear con el corazón y la inocencia genuina.

Premiación y regalos

En cuanto a los resultados y la participación en la Vuelta Infantil 2025, la premiación se estructurará de la siguiente manera: los primeros tres lugares recibirán trofeo por su desempeño destacado. Las posiciones cuatro y cinco obtendrán una medalla por el logro obtenido, y todos los competidores serán distinguidos con una medalla conmemorativa por haber formado parte de este evento.

Además, durante el evento serán realizados diversos sorteos entre todos los niños para regalar 10 bicicletas totalmente nuevas de la marca Rali, gracias al apoyo de Bike Mart, y el premio más esperado: un viaje a Roatán con todos los gastos pagados para dos personas.

Juegos, atractivos, gastronomía y más... ​​​​