Real España golea a Choloma y ahora va por Xelajú en Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras .- El Real España derrotó 3-0 al CD Choloma por la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

El equipo que comanda Jeaustin Campos se impuso en su casa, ante un mínimo grupo de aficionados ante el Choloma que pese a un resultado abultado, hicieron un buen partido.

La 'Máquina' le salió bien su esquema, muy temprano se puso a ganar, justo al minuto 3 el panameño Daniel Aparicio aprovechó una mal salida del portero Dereck Aguilar en centro de Nixon Cruz, Gustavo Moura la fue a buscar y le quedó al defensor que no perdonó.

Real España ya empezó a manejar el partido con la ventaja, manejaba los tiempos, aunque Choloma lo tuvo sometido en los minutos finales de la primera parte, pero no fueron finos para anotar.

El que se aprovechó fue Brayan Moya que siguió la jugada y aprovechó un rechazo del portero cholomeño tras bombazo de Carlos Mejía y 'La Bestia' llegó con sutil toque para desviarla y mandarla a guardar.

Cuando parecía que ya casi terminaba el partido, apareció Nixon Cruz, quien ya había amenzado con un derechazo que se estrelló en el poste, esta vez la jugada fue diferente, se sacó a tres defensores dentro del área, se generó el espacio y con fuerte y colocado pelotazo la mandó al fondo y ponerle el último clavo a la goleada en el Morazán.

El Real España logra ponerse en el tercer puesto de la tabla con este triunfo y ahora se enfoca en el juego ante el Xelajú por semifinales de Copa Centroamericana de Concacaf.