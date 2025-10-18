Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia gana y se despega de Marathón; así queda Motagua

San Pedro Sula, Honduras.-El Olimpia de Eduardo Espinel no cree en nadie y le pasó por encima a Juticalpa FC en el Juan Ramón Brevé para establecerse como líder solitario del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
Los Albos derrotaron 2-0 a los Canecheros con un autogol de Bryan Barrios (25') que dejó sin reacción a Denovan Torres, y un golazo de Kevin López en el segundo tiempo (81') para dejar claro que están en un buen momento en el campeonato liguero.
Con este resultado, los dirigidos por el uruguayo Eduardo Espinel reafirman su liderato con 31 puntos, mientras que Juticalpa FC se quedó en la octava posición con 16 unidades en 14 partidos disputados por ambas escuadras.
El perseguidor del conjunto melenudo es Marathón. El Monstruo Verde es segundo con 27 puntos, Real España es tercero con 22, siguiendo de cerca a su máximo rival. Cabe mencionar que ambos equipos ganaron su duelo en la jornada 15.
Olancho FC está en la cuarta posición con 21 puntos. Quien lo acecha es Platense, que tiene 19 unidades en la quinta plaza, empatado con Motagua. Sin embargo, los 'Escualos' están arriba por mejor diferencia de goles en comparación al Ciclón Azul, aunque los de Javier López tienen un partido menos.
En la parte baja y actualmente fuera de la liguilla, que se disputará en dos grupos, están: Lobos UPNFM (17 puntos), Juticalpa FC (16), CD Choloma (10), Génesis Policía Nacional (9) y, en el sótano de la tabla de posiciones, se encuentra CD Victoria con solamente 5 unidades.
*Cabe mencionar que Motagua no disputó su encuentro ante Olancho FC, correspondiente a esta jornada 15 del Apertura 2025 del campeonato hondureño, y lo hará hasta el 27 de noviembre a las 7 de la noche, según lo estableció la directiva de la Liga Nacional.