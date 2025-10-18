Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia gana y se despega de Marathón; así queda Motagua

San Pedro Sula, Honduras.-El Olimpia de Eduardo Espinel no cree en nadie y le pasó por encima a Juticalpa FC en el Juan Ramón Brevé para establecerse como líder solitario del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Los Albos derrotaron 2-0 a los Canecheros con un autogol de Bryan Barrios (25') que dejó sin reacción a Denovan Torres, y un golazo de Kevin López en el segundo tiempo (81') para dejar claro que están en un buen momento en el campeonato liguero.

Con este resultado, los dirigidos por el uruguayo Eduardo Espinel reafirman su liderato con 31 puntos, mientras que Juticalpa FC se quedó en la octava posición con 16 unidades en 14 partidos disputados por ambas escuadras.