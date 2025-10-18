Emoción y sonrisas en entrega de kits para la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025

Pequeños y pequeñas ciclistas, acompañados de sus padres, llegan emocionados al Food Court de Multiplaza para recibir su kit oficial de la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025. La entrega se realiza este sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras los organizadores afinan detalles para la competencia que arrancará mañana a las 7:00 a.m. en el tercer nivel del estacionamiento del centro comercial.
Las sonrisas y la ilusión se apoderaron del área de comidas de Multiplaza mientras los niños esperaban su turno para retirar el número y chip de competencia.
Entre mochilas, chips y números de competencia, el ambiente en Multiplaza refleja la emoción de una jornada familiar llena de deporte y alegría.
Los niños no ocultan su felicidad al recibir su kit, símbolo de que el gran día de la Vuelta Infantil está cada vez más cerca.
Padres orgullosos y pequeños ansiosos comparten momentos especiales durante la entrega de kits previos a la gran cita deportiva infantil.
Personal del evento atiende con entusiasmo a cada familia, verificando los registros y garantizando que todos los participantes estén listos para competir.
Con el apoyo de sus padres, los futuros campeones revisan que su chip electrónico esté correctamente configurado para el evento.
Empleados de More Sport realizan las revisiones técnicas de los chips y corrigen cualquier detalle para asegurar una carrera justa y ordenada.
Los colores, los logotipos y la energía del evento inundan el Food Court, donde decenas de familias disfrutan de una jornada llena de entusiasmo.
Cada kit incluye promocionales de los patrocinadores, un gesto que motiva aún más a los pequeños deportistas antes del gran reto.
Las cámaras y celulares no faltan: muchos padres aprovechan para capturar el recuerdo del primer gran evento deportivo de sus hijos.
Algunos niños lucen sus cascos y camisetas con orgullo, soñando con cruzar la meta en la Vuelta Infantil 2025.
La organización mantiene un ambiente ordenado y alegre, mientras voluntarios guían a las familias en cada paso del proceso de entrega.
Las filas avanzan con rapidez, entre risas y comentarios sobre la emoción de participar en una competencia tan esperada.
Desde temprano, Multiplaza se convirtió en punto de encuentro de la pasión por el deporte infantil y el espíritu de familia.
Cada niño que sale con su kit en mano lleva también la emoción de vivir su primera gran experiencia sobre ruedas.
Los organizadores recuerdan a los padres que la entrega se realiza únicamente este sábado, hasta las 6:00 p.m., para garantizar orden y puntualidad.
Con todo listo, los pequeños ciclistas cuentan las horas para arrancar este domingo a las 7:00 a.m. en el estacionamiento de Multiplaza Tegucigalpa.