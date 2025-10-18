Emoción y sonrisas en entrega de kits para la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025

Pequeños y pequeñas ciclistas, acompañados de sus padres, llegan emocionados al Food Court de Multiplaza para recibir su kit oficial de la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025. La entrega se realiza este sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras los organizadores afinan detalles para la competencia que arrancará mañana a las 7:00 a.m. en el tercer nivel del estacionamiento del centro comercial.