Diego Dulieu logra medalla de oro en 1500 mts de natación en Juegos Deportivos Centroamericanos

Llegó la tercera medalla de oro para Honduras en los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025

  • 18 de octubre de 2025 a las 20:46
Diego Dulieu tuvo un registro de 16:09 en el cronómetro para ganar la medalla de oro.

 Foto: Cortesía

Ciudad de Guatemala.- Se están desarrollando los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025 y la representación de Honduras sigue con las alegrías y las respectivas medallas.

Honduras ya cuenta con tres preseas de oro, la primera fue el nadador Gabriel Martínez en los 100 metros libres y la segunda por medio de Winston Campbell en el lanzamiento de disco 2kg.

Winston Campbell logra medalla de oro en lanzamiento de disco en Juegos Centroamericanos

Y este sábado por la noche el nadador Diego Dulieu obtuvo el primer lugar de los 1,500 mts dejando un registro de 16:09 en el cronómetro, de inmediato lo celebró.

Diego Dulieu es el vigente abanderado olímpico de Honduras, además de estudiar en Estados Unidos, donde compite a un alto nivel, tiene mundiales y Juegos Panamericanos en su palmarés.

¡Oro y plata! Hondureños destacan como nadadores en los Juegos Centroamericanos 2025

Honduras se presentó con una delegación superior a los 300 atletas a la máxima competencia de Centroamérica y además tienen como un objetivo grupal la conquista de más de 30 preseas doradas.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

