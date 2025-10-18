Honduras se baña de oro en el primer día de competencia de los Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala.- ¡Nos bañamos de oro! Honduras recibe grandes noticias desde Guatemala en el primer día de competencia de los Juegos Centroamericanos 2025.

Se trata del atleta Gabriel Martínez, quien conquistó la presea dorada para Honduras en la prueba de 100 metros libres de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Martínez, nadador más rápido de Honduras en este momento, llegó a la meta con un tiempo de 50.44 estableciendo nuevo récord centroamericanos.