  1. Inicio
  2. · Deportes

Honduras se baña de oro en el primer día de competencia de los Juegos Centroamericanos 2025

El nadador más rápido de Honduras, Gabriel Martínez, conquistó el oro en el primer día de competencia de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

  • 18 de octubre de 2025 a las 08:32
Honduras se baña de oro en el primer día de competencia de los Juegos Centroamericanos 2025

El hondureño Gabriel Martínez, además de ganar medalla de oro, estableció un nuevo récord centroamericano.

 Foto: Comité Olímpico Hondureño

Guatemala.- ¡Nos bañamos de oro! Honduras recibe grandes noticias desde Guatemala en el primer día de competencia de los Juegos Centroamericanos 2025.

Se trata del atleta Gabriel Martínez, quien conquistó la presea dorada para Honduras en la prueba de 100 metros libres de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Martínez, nadador más rápido de Honduras en este momento, llegó a la meta con un tiempo de 50.44 estableciendo nuevo récord centroamericanos.

Brillante inicio de Honduras en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Igualmente destacó Sebastián Serafeim quien logró la plata. Serafeim completó la prueba con 52.16 respectivamente detrás de Martínez.

Con estos resultados, Honduras consigue su primer medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025 que se están desarrollando en Guatemala.

Hondureños posando con sus medallas: Sebastián Serafeim (Plata) y Gabriel Martínez (Oro).

Hondureños posando con sus medallas: Sebastián Serafeim (Plata) y Gabriel Martínez (Oro).

 (Foto: Comité Olímpico Hondureño)

Cabe resaltar que la ceremonia de inauguración del evento deportivo que reúne a casi 3,000 atletas se dará este sábado 18 de octubre y el evento finalizará hasta el 30.

FINALISTA EN SALTO

Lily Guevara ha asegurado su clasificación a la final en el aparato de salto durante los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Ronald Araújo se viste de héroe y le da el triunfo in extremis al Barcelona ante Girona en LaLiga

"Con esto, llevará todo su talento y esfuerzo a la instancia decisiva, representando con orgullo a nuestro país", escribió en sus redes la Federación Hondureña de Gimnasia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Johan Raudales

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias