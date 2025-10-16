  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala

Estos son los deportistas que darán toda su capacidad para dejar en alto a Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala

  • 16 de octubre de 2025 a las 17:31
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
1 de 28

Estos son los deportistas que darán toda su capacidad para dejar en alto a Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
2 de 28

Honduras tendrá una participación en 35 disciplinas deportivas: 136 atletas femeninas y 235 atletas varoniles. Entre los siguientes deportistas hay esperanzas de medallas doradas. Los pronósticos están en 30 preseas doradas.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
3 de 28

El abanderado masculino es Winston Campbell, quien competirá en lanzamiento de disco. Ha sido medallista dorado a nivel centroamericano.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
4 de 28

Ashley Gallo, abanderada femenina, compite en tiro. Con experiencia a nivel centroamericano.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
5 de 28

La Selección de Honduras Sub-21 llega con vigente bicampeonato y en la historia han sido cinco medallas doradas con las que cuenta.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
6 de 28

Gabriel Martínez es el nadador más rápido de Honduras en este momento y es esperanza de medalla. Su especialidad es 50 y 100 metros libres.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
7 de 28

La joven Camila Alcalá viene de destacar en los panamericanos júnior en Paraguay, sobresale en el triatlón.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
8 de 28

Los representantes catrachos de la selección varonil de tenis de mesa.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
9 de 28

También destaca la Selección Hondureña de vóleibol con grandes resultados previo a la competencia.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
10 de 28

La representación hondureña de Sambo, deporte de combate que se originó en la Unión Soviética en la década de 1920, prometen medallas.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
11 de 28

Héctor Menéndez busca colgarse una presea en el ciclismo de ruta.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
12 de 28

Óscar Barrios es de la nueva camada de atletas de lucha grecorromana.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
13 de 28

La Selección Hondureña de Béisbol llega con buenos ánimos y destacando a nivel centroamericano, buscan estar en el podio en Guatemala 2025.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
14 de 28

En remo y canotaje la presencia hondureña es prometedora de al menos dos medallas.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
15 de 28

Jessica Espinal es una maratonista destacada y en su palmarés cuenta con un título de la Maratón La Prensa.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
16 de 28

Ricci Talbott es de las atletas más destacadas en taekwondo y con amplio recorrido internacional.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
17 de 28

Luis López es el máximo exponente masculino a nivel nacional dentro del ciclismo de Montaña.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
18 de 28

Linda Menéndez tiene esperanza de volver con una medalla en el ciclismo de montaña.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
19 de 28

Miguel Ferrera, a sus 44 años sigue activo en el mundo del taekwondo. Uno de los grandes deportistas catrachos de los últimos años y participante en Juegos Olímpicos.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
20 de 28

La selección hondureña de Flag Football femenil no duda en colgarse la presea dorada.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
21 de 28

En rugby la Bicolor llega con el optimismo al 100% y regalarle el oro a los catrachos.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
22 de 28

La selección de lucha tiene al menos unas 7 medallas de oro es su objetivo en Guatemala.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
23 de 28

Kevin Mejía, atleta con experiencia olímpica y panamericana en lucha. Destaca en los 97 kg.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
24 de 28

La selección nacional de Flag Football varonil se preparó a lo grande para el evento centroamericano.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
25 de 28

En tenis, Honduras quiere al menos 3 medallas dorodas, destacan Alejandra Obando, Alejandro Obando y Natalie Espinal.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
26 de 28

La selección femenina de voleibol está en el top y el oro es su misión en Guatemala.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
27 de 28

Las representantes de tenis de mesa se prepararon al máximo y esperan dar la sorpresa.
Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
28 de 28

Sofía Alemán sobresale en el levantamiento de pesas y va por la gloria en Guatemala.
Cargar más fotos