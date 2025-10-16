Los representantes de Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala

Estos son los deportistas que darán toda su capacidad para dejar en alto a Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala
Honduras tendrá una participación en 35 disciplinas deportivas: 136 atletas femeninas y 235 atletas varoniles. Entre los siguientes deportistas hay esperanzas de medallas doradas. Los pronósticos están en 30 preseas doradas.
El abanderado masculino es Winston Campbell, quien competirá en lanzamiento de disco. Ha sido medallista dorado a nivel centroamericano.
Ashley Gallo, abanderada femenina, compite en tiro. Con experiencia a nivel centroamericano.
La Selección de Honduras Sub-21 llega con vigente bicampeonato y en la historia han sido cinco medallas doradas con las que cuenta.
Gabriel Martínez es el nadador más rápido de Honduras en este momento y es esperanza de medalla. Su especialidad es 50 y 100 metros libres.
La joven Camila Alcalá viene de destacar en los panamericanos júnior en Paraguay, sobresale en el triatlón.
Los representantes catrachos de la selección varonil de tenis de mesa.
También destaca la Selección Hondureña de vóleibol con grandes resultados previo a la competencia.
La representación hondureña de Sambo, deporte de combate que se originó en la Unión Soviética en la década de 1920, prometen medallas.
Héctor Menéndez busca colgarse una presea en el ciclismo de ruta.
Óscar Barrios es de la nueva camada de atletas de lucha grecorromana.
La Selección Hondureña de Béisbol llega con buenos ánimos y destacando a nivel centroamericano, buscan estar en el podio en Guatemala 2025.
En remo y canotaje la presencia hondureña es prometedora de al menos dos medallas.
Jessica Espinal es una maratonista destacada y en su palmarés cuenta con un título de la Maratón La Prensa.
Ricci Talbott es de las atletas más destacadas en taekwondo y con amplio recorrido internacional.
Luis López es el máximo exponente masculino a nivel nacional dentro del ciclismo de Montaña.
Linda Menéndez tiene esperanza de volver con una medalla en el ciclismo de montaña.
Miguel Ferrera, a sus 44 años sigue activo en el mundo del taekwondo. Uno de los grandes deportistas catrachos de los últimos años y participante en Juegos Olímpicos.
La selección hondureña de Flag Football femenil no duda en colgarse la presea dorada.
En rugby la Bicolor llega con el optimismo al 100% y regalarle el oro a los catrachos.
La selección de lucha tiene al menos unas 7 medallas de oro es su objetivo en Guatemala.
Kevin Mejía, atleta con experiencia olímpica y panamericana en lucha. Destaca en los 97 kg.
La selección nacional de Flag Football varonil se preparó a lo grande para el evento centroamericano.
En tenis, Honduras quiere al menos 3 medallas dorodas, destacan Alejandra Obando, Alejandro Obando y Natalie Espinal.
La selección femenina de voleibol está en el top y el oro es su misión en Guatemala.
Las representantes de tenis de mesa se prepararon al máximo y esperan dar la sorpresa.
Sofía Alemán sobresale en el levantamiento de pesas y va por la gloria en Guatemala.