Ronald Araújo se viste de héroe y le da el triunfo in extremis al Barcelona ante Girona en LaLiga

Barcelona, España.- Un gol del uruguayo Ronald Araujo en el minuto 94, que jugó de delantero centro en los últimos compases del partido, dio los tres puntos al Barcelona (2-1) en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante el Girona, al que el equipo azulgrana ganó a la heroica pero no recuperó el tono ante un rival que perdonó cuatro ocasiones claras de gol en el primer tiempo.
En un arrebato de ‘cruyffismo’, Flick situó a Araujo de 9, como antaño hacía el técnico holandés con el también central José Ramón Alexanco. Y el 'charrúa', en el último suspiro, anotó el tanto de la victoria azulgrana tras cazar un centro de De Jong, en un partido que se encaminaba al empate tras los tantos de Pedri y Witsel en la primera parte.
Ante las numerosas ausencias, Flick buscó soluciones en la Masia. Quince futbolistas formados en el fútbol base azulgrana completaron la convocatoria. Seis de ellos salieron de inicio, con la novedad del delantero del filial Toni Fernández, de 17 años, que fue titular en su debut liguero con la zamarra del primer equipo azulgrana.
Además, el técnico alemán añadió varios matices en el once. Cubarsí fue el central diestro, algo poco habitual esta temporada sin Íñigo Martínez en el equipo, De Jong ejerció de mediapunta y Toni Fernández se situó como ‘falso 9’ con Lamine Yamal, ya recuperado de las molestias en el pubis, y Marcus Rashford en las bandas.
Le funcionó el plan al Barça en el primer cuarto de hora ante un Girona que, desfigurado también por las numerosas bajas, se refugió en su área ante la superioridad azulgrana con el balón.
Después de dos apariciones de Lamine Yamal, Pedri confirmó las buenas sensaciones de su equipo con un gol de quilates (1-0, min.13). El canario cazó un balón en el interior del área, lo condujo y, ante la pasividad de la zaga rival, cruzó el balón con un pase a la red.
Pero tras la obra de arte de Pedri se apagó el Barça y se estiró el conjunto rojiblanco, que antes del descanso no sólo empató el partido, sino que gozó de cuatro ocasiones clarísimas para irse al descanso con ventaja. Pero los de Míchel no remataron ante un Barça desdibujado en defensa, que en la última media hora del primer tiempo recordó a aquel equipo desnortado al que goléo el Sevilla (4-1).
Las dudas locales empezaron con el tanto de Axel Witsel (1-1, min.20), que sorprendió a Szczesny con una espectacular chilena tras cazar un balón que Arnau Martínez ganó a Lamine Yamal en la salida de un córner.
El Girona se animó y aplicó el ‘libreto’ al que han recurrido la mayoría de equipos que han hecho daño al equipo de Flick esta temporada: buscar la espalda de la defensa avanzada azulgrana.
En dos pérdidas de Kounde y Pedri en la medular, Vanat, que se topó con una aparición salvadora de ‘Tek’, y Portu, en otro mano a mano esta vez escupido por el poste, rozaron el 1-2.
Después de un disparo de De Jong rechazado por Gazzaniga y un trallazo de falta directa de Rashford que acabó en el travesaño, Bryan Gil, en otro mano a mano que envió a las nubes, y Witsel, al no rematar a portería un buen pase lateral de Álex Moreno, perdonaron de nuevo su rival.
El Barça acabó pidiendo la hora para encontrar una solución en el vestuario a los muchos problemas que tuvo en un primer tiempo que si no acabó con un triunfo parcial de su rival fue por la falta de puntería del equipo de Míchel.
En la reanudación, Fick buscó soluciones en el banquillo y cambió al debutante Toni Fernández, desubicado como ‘9’, por Fermín López, que regresaba tras superar una lesión muscular.
El andaluz animó el duelo con dos disparos, aunque el Barça, pasivo en la presión, controlaba ni mucho menos las llegadas del Girona, que avisaba por mediación de Bryan Gil.
Bajo la lluvia que caía en Montjuïc, los locales se adueñaron del balón y buscaron con más empeño el segundo tanto. En éstas, Jesús Gil anuló un tanto de Cubarsí en la salida de un córner por falta previa de Eric García.
Fue justo antes de que Flick cambiara a Lamine Yamal, que jugó algo más de 60 minutos, y Pedri, por Roony Bardghji. Míchel refrescó a su equipo dando entrada a Solis,Tsygankov, Stuani y Asprilla.
Asistía el público de Montjuïc a un intercambio de golpes. Rashford, en dos ocasiones, y Fermín gozaron de ocasiones claras para marcar el segundo, mientras que el Girona no aprovechaba los regalos de Kounde, muy errático durante todo el partido.
Pero pasaban los minutos y al conjunto azulgrana se le acababan las ideas. A la desesperada, Flick situó a Araujo como ‘9’. Y con el uruguayo haciendo de Alexanco el Barça consiguió sumar los tres puntos antes del clásico del próximo domingo 26 de octubre, un partido que no dirigirá el técnico alemán, que en los últimos compases del encuentro fue expulsado por protestar.
------------------------------------------------
ALINEACIONES CONFIRMADAS
Barcelona: Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, Casadó, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Toni Fernández y Rashford.
Girona: Gazzaniga, Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno, Arnau, Witsel, Portu, Joel Roca, Bryan Gil y Vanat.
PREVIA DE PARTIDO
Si bien el técnico azulgrana, Hansi Flick, vuelve a contar con Lamine Yamal y Fermín López, ambos recuperados de sus respectivas lesiones, la lista de pacientes en la enfermería azulgrana ha aumentado tras el parón por selecciones.
El mediapunta Dani Olmo y el delantero Robert Lewandowski sufrieron sendas lesiones musculares con España y Polonia, respectivamente, que se suman a la baja de Raphael Dias 'Raphinha', que no se ha recuperado como se esperaba de su lesión en el bíceps femoral el bíceps femoral del muslo derecho.
Estos tres jugadores no estarán a disposición de Flick contra el Girona y, difícilmente, jugarán el clásico contra el Real Madrid del próximo 26 de octubre, lo que obliga al técnico germano a exprimir el fondo de armario de su plantilla.
También es baja para el derbi el delantero Ferran Torres, otro que regresó antes de tiempo de la concentración con la selección española aquejado de una sobrecarga muscular y que no ha participado en el último entrenamiento con el equipo.
Ante las muchas bajas en la parcela ofensiva, el único atacante que parece tener un sitio asegurado en la alineación y en la posición de '9' es el extremo Marcus Rashford, que en las últimas cinco jornadas de LaLiga ha encadenado cuatro asistencias y un gol.
Si Flick decide reservar a Lamine Yamal para el segundo tiempo, el extremo sueco Roony Bardghji podría ser titular, mientras que el Alejandro Balde sería una alternativa viable en el extremo izquierdo.
El preparador germano tiene más a elegir en la medular, donde Pedro González 'Pedri' podría ocupar la mediapunta, mientras que Frenkie de Jong y Marc Casadó se postulan como la pareja titular en el doble-pivote.
Por su parte, el Girona llega al derbi revitalizado tras lograr su primera victoria antes del parón ante el Valencia (2-1) y suma tres partidos sin perder (dos empates y una victoria).
Aún sigue en descenso, pero la afición y el club respiran porque la dinámica es ascendente y esperanzadora tanto en juego como en resultados. Y ganar al Barcelona significaría dar un golpe sobre la mesa y dejar atrás definitivamente la inquietud y la preocupación de las primeras jornadas y empezar a mirar hacia arriba.
El Girona ya asaltó el Olímpico Lluís Companys en la temporada 2023-2024, histórica e inolvidable para Montilivi: con un 2-4 que sirvió para colocarse líder de LaLiga EA Sports. Ahora, la situación es muy diferente, pero puntuar ante el conjunto azulgrana también sería una inyección enorme en todos los sentidos.
Para lograrlo, Míchel tiene la dificultad añadida de las bajas: Vladyslav Krapyvtsov y Joel Roca ya han regresado del Mundial sub-20 y recupera a Abel Ruiz, Jhon Solís y Viktor Tsygankov tras lesión.
Pero Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Azzedine Ounahi y Donny van de Beek continúan en el dique seco y contra el Valencia perdió también a Alejandro Francés, lesionado y luego expulsado en el banquillo, e Iván Martín, por doble amarilla.
Hugo Rincón cubriría la baja de Francés en el lateral derecho y también podrían entrar en el once Jhon Solís o Bryan Gil en el centro del campo.
DATOS DEL PARTIDO
Estadio: Olímpico Lluís Companys.
Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño).
Horario: 8:15 AM.
Transmite: Sky Sports.