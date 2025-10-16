Diario británico The Guardian: hondureño entre los 60 futbolistas jóvenes más prometedores del mundo

En los últimos años, ningún jugador ha entusiasmado tanto a la afición mexicana como Gilberto Mora. "Es un jugador de puro talento", declaró el seleccionador nacional, Javier Aguirre, en junio pasado, dos semanas antes de convertirlo en el jugador más joven de la historia en representar al Tricolor al presentarlo contra Arabia Saudita en un partido de la Copa Oro de la Concacaf. "Tiene una gran visión. Tiene ese don. Es un chico que ve las cosas de una manera muy simple". No es el único récord que Mora ha roto. En agosto de 2024, con 15 años, 10 meses y 17 días, marcó un gol contra el León, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar en la Liga MX, y no ha parado desde entonces. Ha jugado consistentemente bien durante más de un año, desenvolviéndose con destreza en lo que a menudo puede ser un entorno caótico. Mora destaca por su inteligente forma de jugar: es capaz de encontrar espacios y tiempos entre la presión y la avalancha en la liga mexicana con pases precisos con ambos pies. También tiene un instinto goleador innato. Las actuaciones de Mora no han pasado desapercibidas para los principales clubes europeos y su agente, Rafaela Pimenta, ha confirmado que hay interés del Real Madrid y otros.