Diario británico The Guardian: hondureño entre los 60 futbolistas jóvenes más prometedores del mundo

El prestigioso diario británico The Guardian hizo un listado de los 60 futbolistas jóvenes más prometedores del mundo donde destaca un hondureño. En el listado hay futbolistas que ya debutaron en Champions League y liga con clubes como PSG y Barcelona.
The Guardian publicó el listado de 60 futbolistas y entre ellos está el italiano Francesco Camarda, que pertenece al AC Milan y juega prestado en el Lecce. Tiene apenas 17 años.
Toni Fernández es el tipo de jugador que ya no se encuentra, según el cuerpo técnico, un futbolista callejero: inteligente, habilidoso, ambicioso, atrevido y técnicamente dotado. Declarado el nuevo Lamine Yamal cuando el "viejo" apenas tenía 17 años, Fernández es zurdo y juega en la banda derecha, aunque su rol ideal es el de número 10 con libertad. Se convirtió en el segundo debutante más joven del Barcelona contra el Barbastro en la Copa del Rey en enero, con 16 años. El primo de Guille Fernández, otro candidato a la inclusión, que merece al menos una mención aquí, el riesgo para Toni podría ser ver su desarrollo ralentizado esta temporada: tan bien que ya está integrado en la rutina del primer equipo, pero con oportunidades de juego limitadas, la Segunda RFEF donde juega con el equipo B del Barcelona está por debajo de él.
Lennart Karl, zurdo y de 1,68 m, se asemeja un poco a un joven Lionel Messi, pero en el Bayern de Múnich las comparaciones son diferentes. Puede jugar como mediapunta, como Thomas Müller, o como extremo derecho, como Arjen Robben. Este verano, Karl heredó el dorsal 42, que antes lucía Jamal Musiala, quien se ha convertido en el dorsal 10. Su talento ha sido admirado en el club desde que se incorporó en 2022, pero su progreso ha sido vertiginoso. Karl comenzó la temporada 2024-25 en la selección sub-17, marcando 27 goles y dando 11 asistencias en 18 partidos. Ascendió a la sub-19 a principios de año y pronto se encontró entrenando con el primer equipo a las órdenes de Vincent Kompany. Karl debutó en el Mundial de Clubes en junio. En septiembre, con 17 años y 210 días, se convirtió en el segundo jugador más joven del Bayern en ser titular en la Bundesliga y lo celebró con una asistencia a Harry Kane en el Hoffenheim. Kompany prometió que habrá más, y la afición del Bayern está muy emocionada. Con una imaginación excepcional y un control excepcional, Karl es un placer para la vista.
Hijo de un excampeón francés y europeo de kickboxing, Ibrahim Mbaye se convirtió el año pasado en el jugador más joven en ser titular con el PSG a los 16 años, seis meses y 23 días, y desde entonces ha continuado su rápido progreso. "Le enseñó disciplina, tenacidad y espíritu de lucha", comentó Abdoulaye Mbaye sobre la temprana experiencia de su hijo en el ring, que combinó con el fútbol para los equipos locales Guyancourt y FC Versailles antes de unirse a la cantera del PSG a los 10 años. "Siempre ha sido pequeño entre gente mayor. Realmente le ayudó luchar para llegar donde está". Tras marcar su primer gol en marzo y convertirse en un habitual desde el banquillo, acaparó titulares en septiembre cuando retrasó su viaje a Marsella para un partido de la Ligue 1 para poder completar sus exámenes de bachillerato. Fue titular en la delantera cuando el PSG venció al Barcelona a domicilio en la Champions League.
En los últimos años, ningún jugador ha entusiasmado tanto a la afición mexicana como Gilberto Mora. "Es un jugador de puro talento", declaró el seleccionador nacional, Javier Aguirre, en junio pasado, dos semanas antes de convertirlo en el jugador más joven de la historia en representar al Tricolor al presentarlo contra Arabia Saudita en un partido de la Copa Oro de la Concacaf. "Tiene una gran visión. Tiene ese don. Es un chico que ve las cosas de una manera muy simple". No es el único récord que Mora ha roto. En agosto de 2024, con 15 años, 10 meses y 17 días, marcó un gol contra el León, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar en la Liga MX, y no ha parado desde entonces. Ha jugado consistentemente bien durante más de un año, desenvolviéndose con destreza en lo que a menudo puede ser un entorno caótico. Mora destaca por su inteligente forma de jugar: es capaz de encontrar espacios y tiempos entre la presión y la avalancha en la liga mexicana con pases precisos con ambos pies. También tiene un instinto goleador innato. Las actuaciones de Mora no han pasado desapercibidas para los principales clubes europeos y su agente, Rafaela Pimenta, ha confirmado que hay interés del Real Madrid y otros.
Pedro Fernández Sarmiento, conocido como Dro Fernández. Marcó a los pocos minutos de entrar contra el Vissel Kobe en pretemporada —“Ni siquiera supe cómo celebrarlo”— y debutó como titular con el Barcelona contra la Real Sociedad en septiembre, aunque solo tuvo breves destellos de su potencial. Nacido en Galicia de padre español y madre filipina, empezó en el ED Val Miñor Nigrán, el mismo club donde debutaron los hermanos Alcántara, Thiago y Rafinha. Uno de los talentos más destacados de La Masia, Dro, un centrocampista pequeño y elegante, lee bien el juego, tiene calidad técnica y sabe regatear, escapando por ambos lados. Actualmente es el número 10, pero se espera que acabe más como el número 8.
The Guardian incluye al hondureño Luis Suazo, hijo de David Suazo, y hace la siguiente referencia: Suazo ha jugado toda su carrera en Europa, comenzando en el Cagliari antes de pasar a la Juventus y ahora a Portugal. Fue uno de los mejores jugadores de la selección sub-17 de Honduras este año y dio tres asistencias en tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial Sub-17. Un regateador talentoso, sabe cómo superar a un defensa y tiene una gran habilidad para el disparo. Suazo se describe a sí mismo como "impredecible, rápido y, como a otros delanteros, me encanta marcar". Su padre, David, una leyenda del fútbol hondureño que disputó más de 100 partidos en la Serie A a principios de la década del 2000 con el Cagliari y el Inter, dijo: "Tiene muchas posibilidades y cualidades, porque tiene un proceso diferente al mío".
José Mancilla d la academia de los Pumas UNAM ha sido durante mucho tiempo una gran cuna del fútbol mexicano. De ahí surgió la leyenda del Real Madrid, Hugo Sánchez, al igual que el icónico portero Jorge Campos. El último gran nombre en desarrollarse en el club fue el defensa Héctor Moreno, quien posteriormente jugó en el PSV, la Roma y el Espanyol. Desde entonces, la producción de talento de la academia se había pausado, pero ahora se ha reestructurado y su primera gran esperanza en muchos años es Mancilla. Zurdo versátil y técnicamente dotado, es un mediocampista de área a área y uno de los jugadores más prometedores de México. Su entrenador en la selección mexicana sub-17, Carlos Cariño, afirma que es agresivo en defensa, pero que, con la posesión, juega con la madurez de un jugador mucho más experimentado. Mancilla entrena regularmente con el primer equipo de los Pumas y, si logra convertirse en una estrella, ayudará a restaurar la reputación de un club con una rica historia en el desarrollo de jugadores.
Alex Gutiérrez de Cruz Azul de México es un eespigado delantero ha tenido una trayectoria interesante en las categorías inferiores de uno de los clubes más importantes de México. Nacido en Oklahoma, conocido principalmente por el Thunder de la NBA y el fútbol americano universitario, Gutiérrez llamó la atención con su magnífica zurda y su disparo rápido. Tras llegar al Necaxa, donde debutó como profesional y ganó el título de la liga Sub-17, siguió al entrenador del primer equipo, Nicolás Larcamón, del club del centro de México a la capital. Ahora, Gutiérrez lucha por conseguir minutos con el primer equipo del Cruz Azul, mientras continúa jugando con las selecciones juveniles de México, y es probable que viaje a Catar para el Mundial Sub-17 en noviembre.
Matías Satas ha sido elogiado por su actitud dentro y fuera de la cancha. Es claramente un jugador talentoso, pero también muy respetuoso. Su padre es policía y su madre, maestra de escuela, y su esfuerzo lo ha convertido en el primer jugador nacido en 2008 en firmar un contrato profesional con Boca. Ya ha sido convocado al primer equipo y Luís Lúquez, quien trajo a Satas a Boca a los cinco años, afirma que tiene todas las cualidades para triunfar al máximo nivel. Un defensor fuerte, tiene una buena zurda y, con 1,85 m (6 pies 1 pulgada), es bueno en el juego aéreo y capaz de anotar a balón parado. Un líder, es el capitán de la selección argentina sub-17 y tuvo una gran actuación en el torneo COTIF 2025. Antonio Barijho, uno de sus entrenadores en Boca, dice: "Matías es un defensor típico de Boca, de los que impresionaron a [Pep] Guardiola en el Mundial de Clubes. Lucha por cada balón como si fuera el último de su vida".
Thomás de Martis. Se le ha descrito como el "nuevo Lautaro Martínez" y marca goles por diversión con las selecciones juveniles de Argentina. Marcó contra Chile, Brasil y Valencia en el prestigioso torneo COTIF de este año y, al momento de escribir estas líneas, suma 11 goles en 13 partidos con la selección argentina sub-17. Sueña con triunfar en el Mundial Sub-17 de Catar en noviembre, escenario de la gloria de la selección absoluta hace tres años. Ya entrena con el primer equipo a las órdenes de Mauricio Pellegrino y ha debutado en la máxima categoría. Nació en Mar del Plata, conocida como "la ciudad feliz", a orillas del Atlántico Sur, y si sigue marcando, seguramente alegrará a muchos en el futuro. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, declaró: "Thomás es la promesa más prometedora del fútbol argentino; ya es un 'killer' frente al arco". El listado incluye a muchas más figuras menores de 18 años.