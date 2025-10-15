  1. Inicio
El estadio Olímpico se llena de lindas chicas para el clásico sampedrano

Marathón jugó el clásico sampedrano ante el Real España en el estadio Olímpico donde en las gradas se pudieron ver muchas lindas aficionadas

  • 15 de octubre de 2025 a las 19:43
1 de 12

Marathón jugó el clásico sampedrano ante el Real España en el estadio Olímpico donde en las gradas se pudieron ver muchas lindas aficionadas

Fotos: Yoseph Amaya
2 de 12

¿Alguien necesita que lo atiendan? esta linda enfermera se robó las miradas en el estadio Olímpico para el clásico sampedrano.
3 de 12

Las bellas edecanes también se hicieron presente a este juego de la primera división de Honduras.
4 de 12

La presentadora Tany de igual forma estuvo presente en el escenario deportivo para el juego entre Marathón y Real España.
5 de 12

No hay duda de que en el estadio Olímpico se vio mucha belleza.
6 de 12

Estas guapas chicas se hicieron presente al estadio para estar por cualquier emergencia en el partido.
7 de 12

Linda chica captada por el lente de Diario El Heraldo en el clásico sampedrano entre el Marathón y Real España por el torneo Apertura.
8 de 12

Es ta linda aficionada del Real España se robó muchas miradas en el sector de sillas del Olímpia.

9 de 12

Llegó bien identificada, quería que su equipo aurinegro saliera con la victoria ante su vecino Marathón.
10 de 12

Yo en el amor. Soy el de la camisa del Marathón.

11 de 12

Chica linda posando para el lente de Diario El Heraldo para el clásico sampedrano en el Olímpico.
12 de 12
