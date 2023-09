“La Tota” Medina habla sobre las ventajas de conocer a su exequipo Motagua previo al duelo con Victoria

LA CEIBA, HONDURAS.- El Victoria es actualmente el colista del torneo Apertura de la Liga Nacional, pero su entrenador, Hernán Medina, tiene la convicción que el equipo reaccionará pronto y escalarán en la tabla de posiciones. “La Tota” cree que hay tiempo para acomodar las piezas, pero es urgente, la situación obliga por comenzar venciendo nada más y nada menos que al Motagua, su ex al que llevó a tocar la gloria ganando un título contra el Real España. Este enfrenamiento se dará este miércoles a las 6:00 PM. La jaiba, que ha descendido tres veces antes en su recorrido por la Liga, apenas suma cinco puntos en ocho jornadas

La entrevista

¿Trabajando con la ansiedad y la obligación de salir del último lugar? Sí, sin duda, seguiremos trabajando de la misma manera, atendiendo y corrigiendo otras necesidades por la posición en la que estamos. No es lo que esperábamos, no es lo que deseábamos, pero es lo que hay que aceptar y pensar que podemos cambiar. Hay que ir atendiendo todas esas necesidades que en otra posición sería diferente porque el jugador lo enfrenta con otra ilusión, con otra confianza. Cuando se fue de Motagua la imagen que dejó fue la de un campeón, ¿es difícil o le preocupa estar tocando fondo ahora?

Sí, obviamente, me preocupa, por el equipo, por los jugadores y directivos, por todo el grupo. Un entrenador trabaja con profesionalismo, apuesta al trabajo para obtener los puntos, no lo hemos logrado, pero esperamos que solo sea cuestión de tiempo para ganar y estar en una mejor posición, saldremos de esta mala situación. ¿Qué factores tiene a Victoria en esta incómoda posición? Nos tiene ahí pequeñas cosas que nos han ido sucediendo a lo largo de cada encuentro, errores propios que hemos terminado pagándolos al no lograr el triunfo, los puntos, los merecimientos que en el fútbol no existen. Por ejemplo, puedo decir que contra Real España merecíamos un poco más, pero cometimos errores, lo mismo sucedió con otros equipos. Pero la realidad es que debemos de asumir lo que hoy nos compete, ojalá que en los siguientes partidos en esa perspectiva de que merecíamos habrá que seguir trabajando para que eso se vea reflejado en resultados positivos. Dejamos a un lado lo que merecíamos y comenzamos a cosechar, lo plasmamos en resultados. Nos falta eso, hay que hacer un click en el jugador para que se dé cuenta que está muy cerca de poder lograrlo, a partir de ahí comenzar a confiar en el grupo, en el equipo y seguramente eso nos va a dar los resultados positivos.

¿En esta etapa del torneo se puede llamarle crisis a lo del Victoria? Sí, decimos crisis cuando uno no está bien, es entendible y quizás esa palabra vale para este momento. Pero tenemos la capacidad para levantarnos, hemos armado un buen plantel, de buenos jugadores, hemos trabajado, la idea está porque se ve en el campo de juego. A pasar de que algunas veces hemos estado en la adversidad, el equipo se ha compuesto, ha sacado la casta, ha tenido reacción, nunca ha dado nada por perdido. Cuando iniciemos a manejar otras situaciones y otras cosas seguramente se verá lo que todos deseamos de este Victoria, lo que todos queremos que es fundamentalmente ser competitivo en la tabla de posiciones. Usted hizo campeón al Motagua, ¿qué siente al enfrentar hoy a su ex equipo?

Cosas que pasan en la vida y en el fútbol. Me tocó vivir buenos y gloriosos momentos en Motagua, me tocó conseguir con ese equipo la tan ansiada copa 18, eso es imborrable en la carrera de un entrenador, siempre quedan marcadas esas cosas. Dejamos una huella en una institución tan grande, es importante, además fue un honor y un privilegio haber podido estar. Pero esto lo tiene el fútbol, ahora nos toca enfrentarnos, pero el día de mañana quizás nos toque estar de nuevo en Motagua o enfrentarlo con otro equipo. Hoy estoy trabajando en Victoria y le debo respeto a esta institución, sin embargo eso no quita el respeto y el cariño que le tengo al Motagua por haber estado ahí.

¿Pero no enfrenta al Motagua con sangre en el ojo por haber sido campeón y después ser despedido? No, para nada, no lo enfrento con sangre en el ojo, todo lo contrario, lo enfrento con los mejores recuerdos, anhelos y sentimientos, pero está claro que ahora me debo y defiendo al Victoria con respeto.

¿Es ventaja conocer bien al adversario? En cierto aspecto sí, pero en otros no. Los jugadores son los determinantes, uno los conoce y sabe los que nos pueden llegar a dar y también lo que el rival nos puede generar, ojalá que me equipo lo haga de buena forma y nos dé la posibilidad de seguir ilusionándonos en lo que resta del torneo. En este sistema de competencia con un triunfo pasamos de la oscuridad a la claridad o de la tormenta al sol. Queremos un triunfo para retomar la confianza, estamos ilusionados de lograrlo con el apoyo de la directiva y la afición. El que no crea que se sume, Dios quiera que las cosas nos salgan para que festejemos juntos, ese es el objetivo. ¿Hay mucha diferencia entra dirigir al Motagua y al Victoria? Ja ja ja, el calor de La Ceiba, aquí es más caliente que en Tegucigalpa. Nosotros debemos de adaptarnos a los medios, las circunstancias y los elementos de cada institución. Me gusta la forma en que esta ciudad vive y palpita al ritmo de Vida y Victoria, nosotros somos los encargados de hacerla latir para el lado nuestro. Esta es competencia sana y positiva para los demás clásicos del país porque es diferente, están todos los aficionados en las gradas y no hay violencia. Da satisfacción verlos vivir y disfrutar los juegos de esa forma. Uno siempre busca hacer lo mejor para el equipo que lo contrata. ¿Ha enfrentado antes al técnico del Motagua, César Vigevani? No lo he enfrentado, no lo conocía anteriormente, solo tengo alguna referencia de él pero está ahora en una gran institución, tiene una gran exigencia y seguramente ha de querer transitar todo lo que se ha propuesto y lo que le demanda el club. ¿Qué análisis del actual torneo Apertura del que Olimpia es líder? Olimpia es líder, tiene un gran plantel y un gran entrenador que conoce la mística del jugador y del club y viceversa pero yo siempre le digo a los jugadores que no es un adversario invencible. Es un equipo fuerte y potente a nivel Centroamericano, el desafío de todos los demás debe ser vencerlo y frenarlo. Nosotros con nuestras armas vamos dando lucha, nos falta lo más primordial que es sumar de a tres para que el futbolista se convenza que estamos por buen camino, es el gran desafío nuestro, cuando lo logremos daremos pelea al Olimpia, Motagua, Marathón y Real Sociedad.

¿Qué siente ser el único técnico que interrumpió la hegemonía del Olimpia ganando aquel título con Motagua al Real España? La verdad que es una satisfacción, un privilegio un honor haber podido lograr eso, no es cosa fácil ni menor en esta Liga. Muchas veces critican a los jugadores y entrenadores, pero no es fácil, yo vine, plasmé mi trabajo y se vio reflejado ganando el título, había que sostenerlo, pero no se pudo, se vio interrumpido, pero esto es fútbol y entiendo que es así. En lo personal, y para mi currículum de vida, el logro a medida pasa el tiempo va tomando más relevancia y más significado, para mí es un halago pero también un desafío porque hay que tratar de mejorarlo. ¿Le sorprende la campaña del Génesis de Reynaldo Tilguath y el Real Sociedad de Jhon Jairo López? No me ha sorprendido. El Real Sociedad hizo cambio de técnico en el camino pero es alguien que conoce la Liga y le resultó próspero y positivo. Lo del Génesis es un proceso de segunda a primera división al que se le dio continuidad y ha resultado con algunos refuerzos que llegaron. Nosotros estamos a la guardia y en la pelea para que se nos den los resultado, meternos en ese pelotón y después tener un buen sprint para meternos entre los clasificados. Ojalá que el partido contra Motagua sea el que nos catapulte para estar en una mejor posición, lamentablemente no lo hemos podido lograr para estar ilusionados. Pero hoy tenemos estar conscientes que debemos de pensar primero en salir de esa posición y luego pensar en lo otro. ¿Está completo el equipo para jugar ante Motagua? No, lamentablemente Espinal, Garrido y Castillo no van a poder estar contra Motagua. Colón también viene con una lesión de rodilla. Ojalá que los muchachos que están con esas afecciones se recuperen pronto y cuando el equipo los requiera de nuevo sea positivo. ¿Si un técnico de la primera división de Argentina le pidiera que le recomiende a un jugador del Victoria qué nombre le daría? Hay varios, pero sin duda que Alexy Vega, él tiene un gran potencial para jugar en otras ligas, pero se tiene que dar cuenta del gran talento que tiene. En el contexto que estamos de acuerdo que la responsabilidad recaiga sobre él y que él también juegue para el equipo. Tiene que seguir trabajando con responsabilidad profesional para seguir mejorando, para que siga creciendo y apostando por lo que quiere para su vida. ¿En qué urge mejorar Victoria para revertir esto? Es cuestión más bien de equilibrar, cometer menos errores para que no nos marquen tantos goles y que nosotros seamos más efectivos y convirtamos las ocasiones que se nos presentan, a partir de ahí surge ese equilibrio a que me refiero. ¿Se ve mucho tiempo dirigiendo al Victoria? Cuando salí del Motagua significaba quedarme tres meses aquí, hacía mucho tiempo no miraba a mi familia y tuve que regresar a mi país, para descansar unos días con ellos, pero siempre pensé que quería volver a Honduras y fue así, por eso estoy agradecido con el Victoria. La verdad que sí me veo dirigiendo mucho tiempo acá, ojalá sea en Victoria sino en otro equipo. Pero Victoria me ha acogido muy bien, ojalá se dé que esté mucho tiempo aquí por hacer las cosas bien. ¿A parte de Motagua le gustaría dirigir a otro grande como Olimpia, Real España y Marathón? Me gustaría dirigirlos a todos, sino no estuviera en Victoria. Los entrenadores no tenemos preferencia, pero si evaluamos la idiosincrasia de cada equipo. A veces depende de los desafíos que uno se pone. ¿Para usted cuál es el mejor equipo y el mejor jugador de la Liga de Honduras? El mejor equipo Olimpia, sin duda. Y el mejor jugador hay varios, pero José Mario Pinto, sobresale en ese potencial del Olimpia, es distinto, muy inteligente con la pelota y sin ella, habilidoso, desequilibrante, me ha hecho sufrir mucho. Es de esos jugadores que uno siempre quiere tener. ¿Y a usted le gustaría regresar al Motagua? Yo cuando estuve en Motagua trabajé con mucho profesionalismo, me fui porque la directiva decidió darle otro rumbo al timón y se vio interrumpido nuestro proceso. De parte nuestra siempre estuvimos con la mejor predisposición para la directiva, afición y jugadores. Sï el día de mañana toca volver será un gusto y un placer estar en un equipo donde salí campeón de Liga, también subcampeón, además terminamos dentro de los cuatro mejores de Centroamérica.