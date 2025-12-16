¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey

El Real Madrid de Xabi Alonso enfrenta su primer compromiso por la Copa del Rey ante el Talavera CF, quien juega en el Grupo 1 de la Primera RFEF (tercera división)
Lunin - Xabi Alonso tendría decidido darle minutos al portero ucraniano que solo lleva un partido esta temporada y fue en la Champions League.
Raul Asencio - Ante la falta de elementos por el carril derecho, todo apunta a que el defensor central jugará en esa zona, una posición que no desconoce.
Huijsen - En la zaga uno de los elegidos sería el zaguero español de 20 años, que cuenta con 15 apariciones este curso.
Álvaro Carreras - El zurdo dejaría su posición para repetir en la central ante la falta de jugadores por lesión.
Fran García - Ha disputado ocho encuentro esta campaña y vio la tarjeta roja en la derrota contra el Celta de Vigo en LaLiga.
Tchouaméni - Sin cambios en la contención. Xabi tampoco arriesgará tanto y el francés se mantendría en el once inicial para el duelo copero.
Jude Bellingham - Mediocampista inglés de 22 años que registra cuatro goles y cuatro asistencia en 18 partidos disputados entre todas las competiciones.
Arda Guler - La perla turca volvería a la alineación titular para enfrentar al Talavera. Lleva tres goles y cinco asistencias en en LaLiga.
Franco Mastantuono - El volante argentino también volvería al once titular. Viene de disputar los últimos minutos en la ajustada victoria ante Alavés en LaLiga.
Rodrygo - El extremo brasileño, de 24 años, lleva 19 apriciones entre todos los torneos esta temporada y suma dos goles y dos asistencia. Xabi le está dando protagonismo para que vuelva a su mejor versión.
Gonzalo García - Canterano madridista de 21 años que tomaría el puesto de un Kylian Mbappé que arrastra molestias físicas.
"La Copa es una competición especial. Da la oportunidad de enfrentarte contra equipos contra el Talavera, pero también es un torneo en la que se dan grandes sorpresas. Vamos con el mismo respeto y con la misma preparación de siempre. No queremos sorpresas, queremos ser fiables", declaró Xabi Alonso en la previa del partido.
Sobre Endrick, el técnico español dijo que "entrará en la convocatoria, por supuesto. No estamos pensando en después del parón. Quedan Talavera, Sevilla y contamos con todos. 'Bobby' por supuesto que tiene opciones".
Vinicius también estará en la lista y comenzaría el compromiso desde el banquillo. Cinco goles y siete asistencias para el atacante brasileño en 23 juegos.
Kylian Mbappé, Fede Valverde y Dani Ceballos estuvieron ausentes en el último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentar al Talavera, por lo que se perderán el encuentro.