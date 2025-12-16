  1. Inicio
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey

El Real Madrid de Xabi Alonso enfrenta su primer compromiso por la Copa del Rey ante el Talavera CF, quien juega en el Grupo 1 de la Primera RFEF (tercera división)

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 17:47
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
1 de 16

¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
2 de 16

Lunin - Xabi Alonso tendría decidido darle minutos al portero ucraniano que solo lleva un partido esta temporada y fue en la Champions League.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
3 de 16

Raul Asencio - Ante la falta de elementos por el carril derecho, todo apunta a que el defensor central jugará en esa zona, una posición que no desconoce.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
4 de 16

Huijsen - En la zaga uno de los elegidos sería el zaguero español de 20 años, que cuenta con 15 apariciones este curso.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
5 de 16

Álvaro Carreras - El zurdo dejaría su posición para repetir en la central ante la falta de jugadores por lesión.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
6 de 16

Fran García - Ha disputado ocho encuentro esta campaña y vio la tarjeta roja en la derrota contra el Celta de Vigo en LaLiga.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
7 de 16

Tchouaméni - Sin cambios en la contención. Xabi tampoco arriesgará tanto y el francés se mantendría en el once inicial para el duelo copero.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
8 de 16

Jude Bellingham - Mediocampista inglés de 22 años que registra cuatro goles y cuatro asistencia en 18 partidos disputados entre todas las competiciones.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
9 de 16

Arda Guler - La perla turca volvería a la alineación titular para enfrentar al Talavera. Lleva tres goles y cinco asistencias en en LaLiga.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
10 de 16

Franco Mastantuono - El volante argentino también volvería al once titular. Viene de disputar los últimos minutos en la ajustada victoria ante Alavés en LaLiga.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
11 de 16

Rodrygo - El extremo brasileño, de 24 años, lleva 19 apriciones entre todos los torneos esta temporada y suma dos goles y dos asistencia. Xabi le está dando protagonismo para que vuelva a su mejor versión.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
12 de 16

Gonzalo García - Canterano madridista de 21 años que tomaría el puesto de un Kylian Mbappé que arrastra molestias físicas.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
13 de 16

"La Copa es una competición especial. Da la oportunidad de enfrentarte contra equipos contra el Talavera, pero también es un torneo en la que se dan grandes sorpresas. Vamos con el mismo respeto y con la misma preparación de siempre. No queremos sorpresas, queremos ser fiables", declaró Xabi Alonso en la previa del partido.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
14 de 16

Sobre Endrick, el técnico español dijo que "entrará en la convocatoria, por supuesto. No estamos pensando en después del parón. Quedan Talavera, Sevilla y contamos con todos. 'Bobby' por supuesto que tiene opciones".
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
15 de 16

Vinicius también estará en la lista y comenzaría el compromiso desde el banquillo. Cinco goles y siete asistencias para el atacante brasileño en 23 juegos.
¡Con bajas! Real Madrid y su modificado 11 titular para partido por la Copa del Rey
16 de 16

Kylian Mbappé, Fede Valverde y Dani Ceballos estuvieron ausentes en el último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentar al Talavera, por lo que se perderán el encuentro.
