La Selección de México analiza jugar ante clubes de alto nivel en Centroamérica

México.- La selección de México, dirigida por el entrenador Javier Aguirre, continúa con su proceso de preparación rumbo al próximo Mundial, en el que compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá. El conjunto azteca busca afinar detalles y fortalecer su plantel para llegar en óptimas condiciones a la cita más importante del fútbol mundial. En ese contexto, el “Vasco” Aguirre, en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), tiene planificada una serie de compromisos ante rivales de la región de Concacaf, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo y probar variantes tácticas antes del inicio del torneo. Estos encuentros amistosos formarían parte de una agenda de preparación estratégica del cuerpo técnico.

De acuerdo con reportes provenientes desde territorio mexicano, el combinado nacional podría enfrentarse a uno de los clubes más destacados de la Liga Nacional de Honduras, en un duelo que serviría como ensayo internacional para ambos conjuntos. Este posible amistoso ha despertado expectativa en la región por el atractivo que representaría enfrentar al “Tri”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El periodista mexicano David Medrano informó que México evalúa enfrentarse con clubes reconocidos del área como Alianza de El Salvador, Comunicaciones de Guatemala u Olimpia de Honduras. Estos equipos figuran como opciones principales dentro del plan de trabajo establecido por Aguirre y la FMF.