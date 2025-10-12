  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia

El equipo de Javier Aguirre fue goleado por Colombia a pocos meses del inicio del Mundial 2026 donde México sera sede

  • 12 de octubre de 2025 a las 10:41
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
1 de 16

El equipo de Javier Aguirre fue goleado por Colombia a pocos meses del inicio del Mundial 2026 donde México sera sede
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
2 de 16

La selección de Colombia goleó 0-4 a México a ocho meses del Mundial de Fútbol 2026 y los medios aztecas no ocultaron su preocupación.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
3 de 16

TNT Sport México: “El café está muy caliente”.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
4 de 16

TV Azteca Deportes: “ Colombia se impone 4-0 a la selección Azteca” .
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
5 de 16

Invictos: “ Nos mandaron a dormir”.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
6 de 16

Fútbol Picante: “Los cafeteros exhibieron a la defensa mexicana y los golearon".
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
7 de 16

Bolavip Colombia: “ Un nuevo triunfo ante México, esta vez contundente. Goles de Lucumí, Lucho, Lerma y Carbonero. Dos asistencias de James, una de Juanfer. Se consolidó el grupo que jugará el Mundial y se probaron nuevos nombres, como el de Carbonero: debut y gol”.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
8 de 16

Gustavo Roca de Diario Diez: "Vergüenza de México. Es el peor en cuanto a calidad en décadas"
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
9 de 16

ESPN.com.mx: “Baile al Tri”.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
10 de 16

Telemundo Deportes: “ ¡VIVA COLOMBIA ¿VIVO MÉXICO?
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
11 de 16

Diario DIEZ: “ Humillan a México: el Tri tuvo una terrible noche contra Colombia”.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
12 de 16

Central Fox MX: “Golpe de realidad”.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
13 de 16

David Faitelson: “Vergonzosa exhibición de la selección mexicana”.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
14 de 16

David Faitelson: “Si no se llamara Javier Aguirre, hoy, ya, seguramente, estaríamos pensando en un cambio de entrenador”.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
15 de 16

David Faitelson: “El principal problema es la falta de calidad en la generación futbolística... Y Javier Aguirre que no es capaz de cubrir esa ausencia con otro tipo de argumentos tácticos”.
Las críticas de los medios a selección de México tras ser goleado por Colombia
16 de 16

Johan Raudales, periodista de Diario Diez: "Primera vez que enfrentaron a un rival que les jugó con todo y ahí están los resultados"
Cargar más fotos