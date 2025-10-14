  1. Inicio
Tabla de posiciones de grupos de eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial United 2026

La eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026 llegó a su cuarta jornada de las seis que son en la fase final

  • 14 de octubre de 2025 a las 18:38
Tegucigalpa, Honduras.- Los tres boletos que tienen las selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) todavía no se definen y todo será hasta las últimas dos jornadas en noviembre.

En cuando al Grupo C, estas selecciones ya jugaron sus dos compromisos en este mes de octubre y ahora solo piensan en el cierre de la eliminatoria.

Guatemala se desquita ante El Salvador y sigue en la pelea por clasificar al Mundial United 2026

La selección de Honduras se quedó ubicada en el primer puesto con ocho unidades, dos más que Costa Rica que es segundo, Haití se quedó con cinco y en el último puesto Nicaragua con uno, ya eliminado.

En el Grupo B hay un cambio, Curazao no pudo de local ante Trinidad y Tobago terminando empatando y perdiendo el liderato, quien ahora lo ocupa Jamaica con el triunfo sobre Bermudas.

Panamá rescata amargo empate en casa ante Surinam por la Eliminatoria de Concacaf

Tabla de posiciones

El Grupo A es el que cierra esta jornada de la eliminatoria y se inició con el choque de Panamá ante Surinam, quienes sorprendieron a los 'canaleros' hasta que lograron igualar en los últimos minutos.

El último fue el juego de El Salvador contra Guatemala, el cual los 'chapines' ganar en el estadio Cuscatlán por la mínima y siguen el la pelea.

Los partidos de eliminatoria de Concacaf regresan en noviembre, el 13 y 18 de dicho mes, ahí se conocerán los clasificados al Mundial United 2026.

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

