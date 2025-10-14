Tabla de posiciones de grupos de eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial United 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Los tres boletos que tienen las selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) todavía no se definen y todo será hasta las últimas dos jornadas en noviembre. En cuando al Grupo C, estas selecciones ya jugaron sus dos compromisos en este mes de octubre y ahora solo piensan en el cierre de la eliminatoria.

La selección de Honduras se quedó ubicada en el primer puesto con ocho unidades, dos más que Costa Rica que es segundo, Haití se quedó con cinco y en el último puesto Nicaragua con uno, ya eliminado. En el Grupo B hay un cambio, Curazao no pudo de local ante Trinidad y Tobago terminando empatando y perdiendo el liderato, quien ahora lo ocupa Jamaica con el triunfo sobre Bermudas.

Tabla de posiciones