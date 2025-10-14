Panamá rescata amargo empate en casa ante Surinam por la Eliminatoria de Concacaf

Panamá.- De manera infartante, la Selección Nacional de Panamá evitó perder como local y en el último suspiro pudo empatar 1-1 ante Surinam por la cuarta jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La primera anotación del encuentro realizado en territorio panameño fue obra del atacante Richonell Margaret cuando se jugaban 21 minutos del primer tiempo para silenciar a un estadio Rommel Fernández que lució completamente abarrotado.

Los canaleros se volcaron al ataque y a los 96 minutos lo pudieron empatar con tanto de carambola del atacante experimentado Ismael Díaz.

Antes al 90, el árbitro hondureño Selvin Brown acudió al VAR para revisar un posible penal a favor de los panameños, pero finalmente tomó la decisión de no sancionar nada.

Con este empate, Surinam y Panamá suman seis puntos y nada está escrito en el camino rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.